Hartonen ja kumppanit keikalle kotikuntaan – illalla Bar Alassa soittava Iiwanajulma haluaa jättää kuulijoinsa vahvan tunnejäljen

Joskus pelkän nimen perusteella voi päätellä paljon. Tämä pätee esimerkiksi juvalaislähtöiseen Iiwanajulma-bändiin, joka on napannut nimensä suoraan Venäjän ensimmäisen tsaarin IIvana IV:n kutsumanimestä.

Kyseinen tsaari tunnetaan vahvoja tunteita herättäneenä hahmona, eikä bändikaimansakaan päästä kuulijoitaan aivan helpolla. Muusikoiden itsensä mukaan heidän soittoaan voi kuvata grungen, industrialin ja metallin synteesinä, joka ylettyy herkistä tunnelmista progressiivisiin massoihin.

– Luonteeltaan musiikkimme on ekspressiivistä ja ilmaisulla pyritään jättämään kuulijalle voimakas tunnejälki, kuvailee Wille Hartonen, yksi bändissä edelleen vaikuttavista alkuperäisistä Juvalaisista.

Iiwanajulma ei ehkä kuulu radion soittolistojen vakiokasvoihin, mutta omassa tyylilajissaan bändi nauttii sekä yleisön suosiota että kriitikoiden arvostusta. Viimeksi mainitusta kielii muun muassa se, että kokoonpanon toinen, vuonna 2008 julkaistu albumi Tuhottu tila sai aikanaan Helsingin Sanomien NYT-liitteen arvostelussa täydet viisi tähteä.

Tällä hetkellä Iiwanajulma valmistelee neljännen Casino Loyale -nimellä kulkevan albuminsa julkaisua. Julkaisun pitäisi tapahtua vielä kuluvan vuoden aikana.

– Olemme tässä prosessissa siirtyneet jälkituotannolliseen vaiheeseen, johon kuuluu myös paljon ulkomusiikillisia asioita. Järjestelemme samaan aikaan rahoitus- ja julkaisija kuvioita sekä käsikirjoitamme paria musiikkivideota, joiden kuvaukset ovat suunniteltu tapahtuvan kesän aikana, Hartonen kertoo.

Levynteon ohessa Iiwanajulma ehtii myös keikkailla. Seuraavan kerran muutaman miehistönvaihdoksen vuosien varrella kokenut yhtye nousee lavalle kotikonnuillaan Juvalla ylihuomenna lauantaina.

Wille Hartosen mukaan Bar Alassa kuullaan paljon valmisteilla olevan uuden levyn materiaalia, mutta myös vähintään muutama todellinen klassikko.

– Vaikka Juvan keikan painopiste on luonnollisesti Casino Loyalen kappaleissa, tulemme esittämään myös tuttuja kappaleita aiemmilta levyiltämme. Tarjolla on myös hieman nostalgiaa, sillä treenasimme pari kipaletta, jotka ovat syntyneet ihan Iiwanajulman alkuaikana Juvalla.

Entä Juva muuten? Kuinka paljon bändissä vaikuttavilla entisillä juvalaisilla on yhä yhteyksiä kotipaikkakunnalleen?

– Vaikka emme ole asuneet Juvalla kohta 20. vuoteen, voi orkesterimme jäseniä kyllä edelleenkin nähdä asioivan ja viettävän aikaa siellä. Juva oli upea paikka elää ja kasvaa, ja käymme yhä säännöllisesti tapaamassa siellä vanhempiamme ja ystäviämme, viettämässä mökkielämää ja toki muutenkin sellaiset ajoittaiset nostalgisoinnit kuuluvat luonnollisesti asiaan, Hartonen kertoo.

– Ja mainittavaa on myös, että hyvinkääläislähtöinen basistimme Matias on niin sanotusti nainut itsensä juvalaiseksi, hän lisää.

Iiwanajulma Bar Alassa 19.5. klo 23.