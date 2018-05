Pertti Laamasen jäähyväiskonsertti kirkossa tänä iltana – Juvan Kamarikuoron johtaja päättää kuoronjohtajan työt

Kanttori Pertti Laamanen päättää helluntaina pitkän ja ansiokkaan työnsä Juvan Kamarikuoron johtajana. Kamarikuoro juhlii lähes neljä vuosikymmentä kuoronjohtajana toimineen Pertti Laamasen läksiäiskonserttia Oskar Merikannon tuotannon merkeissä.

Juvan Kamarikuorolla on juhlakonsertissaan kaksinkertaisen juhlan ainekset. Oskar Merikannon syntymästä tulee tänä vuonna elokuussa kuluneeksi 150 vuotta. Kamarikuoron sunnuntaisen konsertin koko ohjelmisto on koottu Merikannon laajan musiikkituotannon ympärille.

Säveltäjämestari liittyy kiinteästi myös Juvaan. Hän vietti viime vuosisadan alussa kesiään Juvalla Piikkilän kartanossa. Merikanto sävelsi helluntain konsertissa kuultavan Poikolanniemen laulun Juvan Piikkilässä. Toinen konsertti kuultava, Piikkilässä sävelletty Merikannon teos on Kirkkoaikana.

Laamanen kertoo, että Kirkkoaikana-teoksen Merikanto sävelsi nimenomaan kartanon tyttärelle Ada Paunoselle. Helluntain konsertissa sen soittavat nelikätisesti Helmi-Emilia Poikkimäki ja Eetu Asikainen.

Muutenkin Kamarikuoron helluntaikonserttia tähdittävät juvalaistaustaiset esiintyjät. Konsertin solistina kuullaan juvalaislähtöistä oopperalaulajaa Jere Martikaista. Pianistina on kesäjuvalainen ja Juvan sukujuuret omaava Hanna Kuosmanen-Mehta.

Pertti Laamanen on johtanut Juvan Kamarikuoroa vuodesta 1979 lähtien.

– Juva oli minulle täysin vieras kunta, kun tulin tänne. Aloitin työt vuodenvaihteessa. Minuun heti otettiin yhteyttä ja pyydettiin johtamaan kamarikuoroa. Kamarikuoron ohella olen johtanut myös Juvan mieslaulajia, Laamanen kertoo.

Kamarikuoron parissa Laamanen on viettänyt runsaasti aikaa. Kun kuoro harjoittelee viikoittain, Laamanen on ehtinyt vetää kuoroharjoituksia ainakin pari tuhatta kertaa johtajauransa aikana. Ja siihen päälle tulevat vielä kuoron konserttimatkat ja leirit.

Lähes 40-vuotista kuoronjohtajauraansa Pertti Laamanen luonnehtii mielenkiintoiseksi, mutta joskus myös raskaaksi. Kuorolaisten sitouttaminen teettää paljon työtä. Kuorolaisten ja ohjelmiston valmistelu konserttia varten on joskus raskasta ja aikaa vievää. Vaikka konsertissa kuoron laulu kuulostaa valmiilta, työtä sen eteen on ehditty tehdä paljon.

Laamanen valittelee, että nykyään kuorolaulu ei saa enää isoja joukkoja liikkeelle. Nuorista laulajista on suorastaan pulaa.

– Väki Juvalla vähenee ja ihmisten harrastukset ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet. Ihmisten vapaa-ajasta kilpailevat muutkin harrastukset kuin kuorolaulu. Säännöllisiin kuoroharjoituksiin sitoutuminen on monelle ihmiselle vaikeaa ajanpuutteen, perheen tai muiden harrastusten takia, Laamanen kertoo.

Juvan Kamarikuoron Oskar Merikanto-konsertti on sunnuntaina 20.5. kello 19 seurakuntasalissa.