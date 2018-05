Johanna Kuusisto: ”Yksin pystyn hoitamaan rajoitettavan määrän asioita, yhdessä olemme enemmän”

Kohta on kulunut puoli vuotta Juvan kunnan kulttuuri- ja nuoriso-ohjaajana. Erilaisten työtehtävien hoitaminen, verkostoihin tutustuminen ja ihmisten kohtaaminen ovat olleet työkavereiden avun lisäksi parasta perehdytystä työhön.

Yksin pystyn hoitamaan rajoitettavan määrän asioita, yhdessä olemme enemmän. Sen arvostaminen on yksi perusedellytyksistä työssäni ja sitä haluaisin kuntaamme vieläkin enemmän. Yli eri toimijoiden sekä osa-alueiden voidaan tehdä monenlaista yhteistyötä, tahtotilan osoitti myös juhlavuosi 2017. Toivon, että emme yhteisönä jää lepotilaan vaan kehitämme jo uutta.

Luovuus, itsensä ylittäminen ja intuition seuraaminen ovat kuljettaneet minua siihen, missä olen nyt. Matka on ollut myös haikeita luopumisia, niin kuin elämä ylipäätään.

Olen kipuillut matkan aikana sitä etten päätynyt taidekouluun ja välillä taiteilija minussa puskee pinnalle vahvemmin. Olen aina ollut kiinnostunut monesta taiteenlajista, kulttuurista ylipäätään – se on ollut tapani olla tässä maailmassa. Into tehdä ja kehittää on ollut luontaista minulle.

Opinnoissani Kulttuurin- ja nuorisotyön koulutusyksikössä Mikkelissä kulttuuri ja taide olivat minun suuntautumisvaihtoehtoni. Sain valita nimikkeeni yhteisöpedagogin ja kulttuurituottajan väliltä, silloin kuvaavampi oli yhteisöpedagogi.

Elämä vei minut nuorten pariin, jossa kasvoin siksi ihmiseksi, joka nyt olen. Koin työni tärkeäksi.

Nuorten ja perheiden kohtaaminen opettivat minulle paljon vuorovaikutuksesta ja itsestäni. Käytin luovuuttani pitkän aikaa toisella tapaa, arkisiin asioihin ja mitä moninaisempien asioiden ratkaisemiseen. Valokuvaus on kulkenut mukanani jo miltei lukioikäisestä saakka, halusin opiskella sitä lisää.

Halusin uudenlaisia, ihmisen lähelle päästäviä työmenetelmiä käyttööni. Valokuvan käytöstä ihmisen ainutlaatuisuuden tai elämäntarinan käsittelemiseen, tuli minulle oikea työtapa. Haluan tehdä näkyväksi ympärillämme olevaa kaunista ja hyvää.

Kouluttautumisen, harrastamisen ja uusien asioiden kokeilemisen kautta hahmotat sitä mitä haluat ja mitä sisimmiltäsi olet.

Olemme yhdessä Rattaan nuorten ja vapaa-aikapalveluiden kanssa saaneet aikaan päivän, jossa sinäkin voit tulla kokeilemaan ja kokemaan erilaisia uusia tai vanhoja asioita musiikin ja tanssin parissa. Osallistukaa sankoin joukoin 26.5. Toukosointuja –tapahtumaan!

Luvassa on erilaisia ilmaisia työpajoja vauvasta vaariin. Nähdään siellä, seuratkaa ilmoittelua!

Johanna Kuusisto

Kirjoittaja on Juvan kunnan kulttuuri –ja nuoriso-ohjaaja.