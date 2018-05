Haluatko kokeilla kirkon urkuja tai laulaa karaokea? – Toukosointuja-tapahtumassa kaikki pääsevät nauttimaan musiikista

Historian ensimmäinen Toukosointuja-tapahtuma näkee päivänvalon lauantaina. Tapahtumaa on valmisteltu huolella läpi talven ja kevään niin, että ylihuomenna kaiken pitäisi olla valmista.

Luvassa on soittoa, tanssia ja laulua melkein kellon ympäri – ja kaikki saavat osallistua.

– Luvassa on iloinen, mukaansa vetävä ja hauska päivä, Toukosoinnut ideoineen ja järjestämisessä vahvasti mukana olevan nuorisovaltuusto Rattaan puheenjohtaja Inka Laamanen lupaa.

– Minä lisäisi vielä, että osallistava, Laamasen tapaan järjestävää tahoa edustava Juvan kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja Johanna Kuusisto säestää.

Tiivistetysti Toukosointuja-tapahtumaa voisi kuvailla yhden päivän mittaiseksi musiikilliseksi maistatustilaisuudeksi. Maksuttomissa työpajoissa kuka tahansa juvalainen ikään tai muihin ominaisuuksiin katsomatta pääsee ottamaan tuntumaa muun muassa erilaisten soittimien soittamiseen, erilaisten tanssilajien tanssimiseen ja erilaisten laulujen laulamiseen.

Työpajoja on yhteensä 15, joista jokaista ohjaa paikallinen musiikin ammattilainen.

– Soitinkarusellia vetävät Järvi-Saimaan kansalaisopiston soitonopettajat Oiva Auvisen johdolla, Juvakodilla ja Kuharannassa laulattaa Rauni Tietäväinen ja itämaisen tanssin pajalla tanssittaa Elina Hallikainen, Toukosointujen projektipäällikkö Sanna Pietikäinen antaa esimerkkejä.

Jo mainittujen Juvakodin ja Kuharannan lisäksi Toukosointuja-työpajoja järjestetään niin virastotalon valtuustosalissa, Juvan Pyhän Ristin kirkossa kuin Juvan Yrittäjien Pop Up -tilassa. Myös virastotalon Juvantien puoleisella sivustalla sijaitsevissa entisen apteekin tiloissa tapahtuu, sillä normaalisti tyhjillään vuokralaista odottaviin neliöihin on tarkoitus perustaa pienimuotoinen tanssistudio.

Aamulla siellä satuillaan, laulellaan ja musisoidaan muskariopettaja Liisa Väisäsen johdolla, minkä jälkeen luvassa on erityisesti nuorten suosiossa oleviin tansseihin keskittyviä työpajoja.

– 10-12 -vuotiaille tarjolla on Kids dace -paja ja Swish swish -tanssipajassa pääsee kokeilemaan somehitiksi noussutta tanssityyliä, Sanna Pietikäinen kertoo.

Lue lisää tapahtumajärjestäjien ajatuksia 24.5.2018 Juvan Lehdestä!