Vehmaan teehuoneen taidonnäyte – Anna Grotenfelt-Paunosesta Suomen ensimmäinen tea sommelier

Teeyrittäjä Anna Grotenfelt-Paunonen on toukokuussa 2018 valmistunut International Tea Masters Association’in (ITMA) kansainvälisestä tea sommelier -koulutuksesta. Tiedettävästi Grotenfelt-Paunonen on Suomen ensimmäinen, virallisen teekoulutuksen käynyt, tea sommelier.

Anna Grotenfelt-Paunonen on juvalainen teeyrittäjä, joka pyörittää sukutilallaan Wehmaan kartanossa TeaHouse of Wehmais -teehuonetta ja Wehmais Deli&Deco -myymälää.

Tea sommelierin koulutus muistuttaa osa-alueiltaan viini sommelierin koulutusta. Koulutus on kuitenkin sisällöltään ja kestoltaan kevyempi kuin viini sommelierin koulutus, eivätkä ne siten ole verrattavissa keskenään. Tea sommelier on teealan ammattilainen, jolla on kattava tietämys ja osaaminen teen tuotannosta, historiasta, lajikkeista, kasvatuksesta, ominaisuuksista ja itse juoman valmistuksesta.

Lisäksi tee sommelierin työhön kuuluu muun muassa maistelut, teen ja ruoan yhdistäminen, teemenuiden suunnittelu, muiden kouluttaminen, teen hankinnat ja teeyritystoiminnan kaikkien osa-alueiden hallitseminen.

Koulutusta tarjoaa tänä päivänä eri puolilla maailmaa erilaiset, kansainväliset organisaatiot ja yritykset. Suomessa koulutusta ei ole saatavana ja Grotenfelt-Paunonen on käynyt koulutukseen kuuluvat lähiopinnot Ruotsissa, missä amerikkalainen ITMA järjestää ammattilaiskoulutukseen kuuluvia lähiopintojaksoja pari kertaa vuodessa.

Oman yrityksensä tarpeiden lisäksi Grotenfelt-Paunonen halusi virallisen koulutuksen siitä syystä, että hän halusi luotettavan perustan omalle teetietämykselleen sen sijaan että olisi riippuvainen toisen käden tiedosta. Grotenfelt-Paunonen on koulutuksensa puitteissa opiskellut teeteoriaa ja -historiaa, tehnyt useita satoja maisteluita, tehnyt omia teesekoituksia, sokkomaisteluita ja lopuksi läpäissyt kirjallisen tentin. Opintoihin on kuulunut niin itsenäisiä opintoja kuin lähiopetusjaksoja muiden kurssilaisten kanssa sekä webinaarien kautta.

Koulutuksen tuoman tiedon myötä Grotenfelt-Paunonen kehittää ja muuttaa TeaHouse of Wehmais -teehuoneen tuote- ja palveluvalikoimaa jo tulevana kesänä. Tästä eteenpäin teehuoneella asioiva voi nauttia teestä ja ruoasta tee sommelierin suosittelemin yhdistelmin, nauttia tee sommelierin suunnittelemia teedrinkkejä ja maistella teestä valmistettuja ruokia ja leivonnaisia.

Syksyllä 2018 TeaHouse of Wehmais järjestää Anna Grotenfelt-Paunosen johdolla teekoulutuksia, jotka ovat kestoltaan sekä parin tunnin mittaisia että viikonlopun kestäviä. Yrittäjällä itsellään nälkä on kasvanut syödessä ja uudet, syventävät opinnot houkuttavat jo.