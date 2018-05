Heidi Hänninen: ”Kaikki tutut tietävät, että minulle ei kannata kertoa ennakkoon reissuistaan”

Harrastuksille ei työssäkäyvän perheenäidin arjessa tahdo olla tilaa. Eräs harrastus on kuitenkin kulkenut matkassani jo kauan: olen kerännyt Unescon maailmanperintökohteiden postikortteja yli vuosikymmenen ajan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun maailmassa on 1 073 Unescon suojelemaa maailmanperintökohdetta, tavoittelen postikorttia jokaisesta näistä kohteista. Tämän hetkinen saldoni on 668 kohdetta ja yhteensä yli tuhat korttia.

Kaikki tutut jo tietävät, että minulle ei kannata kertoa ennakkoon reissuistaan, sillä olen heti tinkaamassa kortteja matkalta, etenkin jos kyseiseltä seudulta jokin kohde puuttuu. Kortti on arvokkain, mikäli kortti on lähetetty minulle kirjoitettuna postimerkillä varustettuna kyseisen kohteen kohdemaasta. Keräilyn kohteena ovat ihan tavalliset postikortit, joista on tunnistettavissa, että ne esittävät jotakin maailman yli tuhannesta maailmanperintökohteesta.

Harrastukseni alkoi Postcrossing-innostuksen saattelemana. Postcrossing on maailmanlaajuinen yhteisö, jossa ihmiset lähettävät postikortteja tuntemattomille ja saavat saman verran kortteja maailmalta takaisin. Tuon yhteisön kautta tutustuin muihin maailmanperintökohteiden postikorttien keräilijöihin ja heidän kanssaan kortteja vaihtamalla olen saanut mukavasti kokoelmaani täydennettyä.

Lomamatkakohteiden valinnassa Unescon maailmanperintökohteilla on usein ollut suuri merkitys. Häämatkakohteeksemme vuonna 2008 valikoitui Vietnamin Hoi An, jonka vanha kaupunki on itsessään maailmanperintökohde. Matkan aikana vierailimme myös Huen kaupungissa, jolla on sama status.

Tänä vuonna vietimme 10-vuotishääpäivää Arabiemiraattien Abu Dhabissa. Teimme päiväretken 140 kilometrin päähän Al Ainiin, jossa sijaitsee maan ainoa Unescon maailmanperintökohde. Al Ainin postikortteja tuli reissusta sitten lähetettyä reilut parikymmentä. Monelta keräilijäkollegalta kun kohteen kortti puuttui, itseni lisäksi.

Maaliskuussa Juva sai kansainvälisiä vieraita, kun Juvan Tryffelikeskus toimi bioteknologia-alan symposiumin isäntänä.

Paikalle saapui myös tapahtuman suojelijan, Unescon, edustajia. Illallisella kerroin harrastuksestani ja ensimmäiseksi sain vastata kysymyksen miksi juuri Unescon maailmanperintökohteet. Vastasin, että maailmanperintökohteet tarjoavat laajan kattauksen maailman ainutlaatuisimmista kohteista. Postikorttien kautta pääsee matkaamaan ympäri maailmaa maailman valovoimaisimmissa kohteissa.

Tieto harrastuksestani on luonnollisesti kiirinyt työyhteisössäni. Silloin tällöin työpostistani tupsahtaa kortti jostakin maailmanperintökohteesta.

Eräs toukokuinen viikko oli kuitenkin aivan ainutlaatuinen. Samalla viikolla naapurikunnan kollega lähetti kortin Espanjan Elchestä ja matkamessuilla tapaamani taho Mongoliasta. Viikon kruunasi Petäjäveden puukirkon ja Struven ketjuun kuuluvan Oravivuoren kortit, jotka saapuivat korpilahtelaiselta hankeväeltä heidän Juvan vierailunsa jälkeen. Keräilijää nämä kortit ilahduttavat kovin. Korttipäivästä ei voi tulla kuin hyvä päivä!

Heidi Hänninen

Kirjoittaja on Juvan kunnan kehittämispäällikkö.