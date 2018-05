”Tavoitteena on ennaltaehkäistä uusia ongelmia” – kun karvainen kaveri kipuilee, eläinfysioterapeutti auttaa

Toiset löytävät unelma-ammattinsa monen mutkan kautta, mutta Elina Pitkäsen tapauksessa itselle täydellinen työ lähestulkoon käveli vastaan. Niin tapahtui, kun hän kohtasi ensimmäistä kertaa elämässään eläinfysioterapeutin.

– Ajattelin heti, että vau, onpa hänellä hieno ammatti, Pitkänen muistelee 15 vuoden takaisia tapahtumia.

– Jo sitä ennen olin kyllä aktiivisesti mukana koirien käytös- ja koulutuspuolella. Alun perin innostuin eläimistä 13-vuotiaana, jolloin sain ensimmäisen oman koiran, hän lisää.

Merkityksellisen kohtaamisen jälkeen matka kohti haave-ammattia eteni rauhallisesti. Suunta oli kuitenkin selvä. Eläinfysioterapeutin paperit Pitkänen sai käteensä lopulta joulukuussa 2017, mitä ennen hän oli valmistunut fysioterapeutiksi myös ihmispuolelta.

Nyt, alkukesästä 2018, Pitkänen toimii yrittäjänä omassa Aniforma-nimeä kantavassa eläinfysioterapiapalveluita tarjoavassa yrityksessä, pitää vastaanottoa Savonlinnassa, on avaamassa vastaanottoa Rantasalmelle ja tekee kotikäyntejä erikseen sovittaessa myös esimerkiksi Juvalle.

– Ideaalitilanne olisi, että voisin yhdistää ihmis- ja eläinpuolen fysioterapeutin työn. Tällä hetkellä suurempi osa työtunneistani tulee ihmispuolelta, mutta toivoisin, että voisin jossain vaiheessa keikauttaa sen toisin päin eli että suurempi osa työstä olisi eläinten hoitamista, Pitkänen kertoo.

Elina Pitkäsen viimeisin työkeikka Juvalle sijoittuu parin viikon taakse keskiviikolle. Tuolloin asiakkaana oli hänen itsensä kasvattama, tätä nykyä Juvan Lautealassa asuva espanjanvesikoira Liisa.

Liisa asuu laumassa yhdessä useamman muun koiran kanssa, eikä kaverusten telmiessä aina säästytä kolhuilta. Liisan kohdalla vahinko sattui kevätliukkailla, kun narttu keikahti kumoon kovasta vauhdista.

Tapauksen jälkeen lempeäluonteinen koira ei ontunut näkyvästi, mutta vaikutti kivuliaalta. Omistaja käytti lemmikkinsä eläinlääkärillä, jonka diagnoosin mukaan Liisan lannerankaan oli kehittynyt kaksi välilevyn pullistumaa.

Leikkauksen sijaan hoidoksi määrättiin kolme viikkoa lähes täydellistä liikkumattomuutta.

– Oikeastaan vain pissatuksen aikana sai liikkua. Muuten piti olla kytkettynä, ettei pullistuma pääse pahenemaan ja painamaan hermoa vasten, Pitkänen kertaa asiakkaansa taustoja.

Kun Liisa sai eläinlääkäriltä luvan ryhtyä lisäämään liikuntaa, oli eläinfysioterapeutin aika astua mukaan hoitotiimiin. Vaikka Liisan liikuntakyky näyttää ulkopuolisen silmään hyvältä, edetään kuntoutuksessa maltilla.

Näin siksi, että eläinfysioterapeutin työn punaisena lankana on yksittäisen vamman hoitamisen lisäksi aina myös pyrkimys ehkäistä vamman uusiutuminen.

– Kun heikko kohta eläimessä on löytynyt ja muutoksia kehoon on jo tullut, tavoitteena on ennaltaehkäistä uusia ongelmia, Elina Pitkänen selittää.

Liisan tapauksessa uudet vammat pidetään loitolla lihaskuntotreenillä.

– Lanneselän lihaksiston vahvistusta, Pitkänen tarkentaa.

– Käytännössä se voi olla esimerkiksi tasapainoharjoittelua. Alkuvaiheessa riittää ihan esimerkiksi sellainen, että omistaja nostaa vuoron perään kutakin tassua ilmaan niin, että koiran pitää pitää tasapainonsa kolmella jalalla seisten. Parin viikon päästä, kun kuntoutus etenee, voi aloittaa vesikävelyn matalassa vedessä ja jossain vaiheessa myös uimisen, hän kaavailee.

