Oletko huomannut tutun tuoksun? – laavukylän katoille talkoitiin tervasuojaus

Puistolan Laavukylän rakennukset saivat viime viikolla katoilleen uuden tervan. Huonojen säiden takia Laavukylän tervaus on Juvantie ry:n puheenjohtajan Pertti Savolaisen mukaan parina keväänä jäänyt tekemättä.

Nyt tänä keväänä sää oli suosiollinen tervaukselle, kun kuivaa ja lämmintä säätä oli useampi päivä.

Kiehtova tervantuoksu levisi Laavukylän ympäristöön, kun Juha Kontio ja Pertti Savolainen tervasivat Laavukylän kattoja. Juha Kontio kokeili ensi kertaa kattojen tervauksessa ruiskua. Pertti Savolainen veteli katoille tervaa perinteisemmin pensselillä. Raaka-aine koostui tervasta, pellavaöljystä ja tärpätistä.

Savolainen arvelee, että Laavukylän katot tällä tervauksella säilyvät taas vuoden eteenpäin seuraaviin kattojen tervaustalkoisiin saakka.

Laavukylän kuuden laavun kattojen tervaus pensselillä on aiemmin ollut talkoolaisille iso urakka, kun rakennuksia alueella on kuusi ja neliöitä kuuden rakennuksen katolla ainakin muutama sata. Kattojen jokavuotinen tervaus parantaa niiden säilymistä kesän paahteissa ja syksyn vesisateissa. Puiset suojaamattomat rakenteet ovat Suomen sääoloissa kovilla suurten lämpötilaerojen ja sateiden takia.

Paikallisten yrittäjien muodostama Juvantie ry on 2000-luvun vaihteessa rakentanut Laavukylän ja pitänyt sitä EU:n hankerahoituksen avulla kunnossa eri hoitotoimin ja istutuksin. Juvan kunta on vetänyt aikoinaan Laavukylään myös valot ja sähköt niin, että alue on käyttökelpoinen erilaisissa tapahtumissa.

Tällä hetkellä heinäkuiset Kesäkarkelot Laavukylässä ja Sampolan alapihalla ovat alueen merkittävimmät tapahtumat. Kesäkarkeloissa on perinteisesti ollut satoja kävijöitä ja niistä on muodostunut kymmenien juvalaisten yhdistysten ja pienyritysten näyteikkuna ja myyntitapahtuma. Koko perheen tapahtumasta on Juvalla muodostunut paikallisten ja kesämökkiläisten tapaamispäivä.

Kehittämispäällikkö Heidi Hänninen sanoo, että yrittäjien ja kunnan muodostamalle Juvantie ry:lle on nyt mietitty myös laajempaa kehittämistoimintaa. Samalla halutaan myös säilyttää yhdistyksen yhteisöllisen tekemisen rooli muun muassa keväisillä katontervaustalkoilla.