Juvalaisluokka tienasi tonnin pysymällä erossa tupakasta – ”Ihan helppo päätös oli lähteä mukaan”

Juvan yläkoulun 7C-luokan luokkaretkikassa täydentyi merkittävästi kertarysäyksellä viikko sitten tiistaina. Tuolloin luokan retkitilille lisättiin tasan tuhat euroa.

Tonni ei tullut lahjoituksena tai mokkapaloja myymällä, vaan palkintona puolen vuoden tupakattomuudesta. EHYT ( Ehkäisevä päihdetyö) ry:n Smokefree-kilpailuun osallistui ympäri maata yhteensä yli 20 000 oppilasta noin 12 000 yläkoululuokalta, joista kaikki savuttomana pysyneet osallistuivat voittopotin arvontaan.

Yhdeksänsien luokkien osalta palkinto meni Haminaan, kahdeksansien luokkien osalta Lempäälään ja seitsemäsluokkalaisten ykkössijan saavuttivat siis juvalaiset.

– Voittosumma on iso ja saatte olla saavutuksestanne ylpeitä, mutta ainakin jos tupakasta eroon päässeiltä kysyy, niin kyllä paras palkinto on ihan se tupakoimattomuus itsessään, voittoshekin sen ansainneille nuorille luovuttamassa käynyt EHYT ry:n aluekoordinaattori Harri Jukkala kommentoi.

Juvan 7C:n ja muiden Smokefree-kilpailuun osallistuneiden luokkien tupakaton taival alkoi viime syksynä lokakuun 1. päivä. Tuolloin kaikki mukaan lähteneet oppilaat allekirjoittivat henkilökohtaisen sitoumuksen pysytellä erossa niin tupakasta kuin myös nuuskasta ja sähkötupakasta aina kilpailun loppuun eli 31. maaliskuuta 2018 asti.

Kilpailuajan sisällä oppilaat pitivät kirjaa luokkansa edesottamuksista yhteisesti täytetyn kalenterin avulla, minkä lisäksi he saivat tsemppiä ja tukea muun muassa luokanvalvojalta ja terveydenhoitajalta. Lopulta päätös ja vastuu sen toteutumisesta oli kuitenkin kunkin nuoren omalla vastuulla.

– Tosi hyvin oppilaat kyllä lähtivät mukaan. Ei oikeastaan kauheasti tarvinnut käydä keskusteluja, vaan he allekirjoittivat tupakattomuussitoumuksen heti, kun olin esitellyt heille Smokefree-kilpailun idean, 7C:n luokanvalvoja Hanna Häkkinen kertoi.

– Ihan helppo päätös oli lähteä mukaan, voittajaluokan luottamusoppilaana toimiva Ioannis Efstathiou vahvisti.

Tuhat euroa on erinomainen pesämuna, jota 7C ehtii halutessaan kasvattaa ennen peruskoulun päättymistä. Samoin oppilailla on hyvää aikaa selkeyttää toistaiseksi varsin epämääräisiä suunnitelmiaan siitä, mihin voittorahat lopulta käytetään.

– Meidän koulussahan ei ole sellaista varsinaista luokkaretkiperinnettä, vaan yhdeksäsluokkalaiset ovat käyneet reissulla joko Mikkelissä tai Savonlinnassa. Ehkä me voisimme nyt sitten lähteä vähän kauemmas, Häkkinen hahmotteli.

