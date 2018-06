Janne Viitikko ajoi historialliseen voittoon – ”Olin etukäteen varma, että semifinaaleissa tie nousee pystyyn”

Historiallinen päivä koettiin viime lauantaina Kaanaan Moottorikeskuksessa. Edessä oli rallicrossin SM-sarjan ensimmäinen osakilpailu, ja Juvan Urheiluautoilijoiden Janne Viitikko osallistui elämänsä ensimmäiseen rallicross-kilpailuun.

Vaikka Viitikko osti loppuvuodesta Leppävirralta Maro Sutisen rallicross-auton, niin sillä hän ei kuitenkaan ajanut. Viitikolla oli käytössään laina-auto Mika Liinamaalta, joka on Toyota, jossa on Volvon tekniikka eli moottori on 3,2-litrainen kone, josta lähtee 380 hevosvoimaa.

Rallicrossissa ajetaan kaikkiaan Super Car -ja SRC- luokkien lisäksi autokrossi ja Crosskart- luokat.

Rallicrossissa ajetaan kolme alkuerää, semifinaalit ja finaalit. SRC-luokka Kaanaassa alkoi juvalaiselta hieman takkuillen. Ensimmäisessä alkuerässä auto ei toiminut. Kaasu hirtti kiinni ja vaihteita ei meinannut saada päälle. Viitikko oli lähdön kolmas ja kokonaiskilpailussa sijalla 11 ajaen ajan 2,16,093. Auto saatiin kunnostettua ja toisessa alkuerässä tahti muuttui. Viitikko oli lähdössään ylivoimainen ajaen 2,06.589 ajan ja oli kokonaiskilpailussa sekunnin nopeampi kuin toiseksi ajanut Joni-Pekka Rajala.

Kolmannessa alkuerässä tahti jatkui samana, sillä Viitikko voitti ajalla 2,07,344. Toiseksi ajoi Sastamalan Henri Haapamäki.

Edessä olivat semifinaalit, jossa ratkottiin sijoitukset finaaleihin.

Juvalainen ajoi toisessa semifinaalissa ja oli ylivoimainen. Hän voitti toiseksi ajanutta Mika Perttulaa peräti 5,5 sekuntia ja ajoi A-finaaliin. Viitikon aika riitti helposti paalupaikkaan, sillä toisessa semierässä ajettiin huomattavan paljon hiljempaa, Haapamäki jäi ajassa kolme sekuntia. Rallicrossissa semifinaalien voittajat lähtevät eturivistä ja se, joka ajaa paremman ajan, pääsee lähtemään sisäradalta. Toisessa rivissä ajavat semilähtöjen kakkoset ja kolmannessa rivissä semien kolmoset samalla kaavalla.

Ennen päälähtöä asetelmat olivat selvät, Viitikko vastaan Rajala.

Monet katsomossa jännittivät ainoastaan lähtöä, sillä A-finaalin lähdön jälkeen Viitikko meni johtoon ja kasvatti sitä kierros kierrokselta ja oli lopulta ylivoimainen voittaja. Toiseksi ajanut Noormarkun MK:n Joni-Pekka Rajala jäi 2,5 sekunnin päähän. Matkassa tuo tarkoitti noin 80 metriä. Kolmanneksi ajoi Sastamalan Autourheilijoiden Henri Haapamäki.

Kisan jälkeen Viitikko oli äärimmäisen iloinen ja ratin takana oli todella tyytyväinen kuljettaja. Minkäänlaisia ennakko-odotuksia ei ollut, koska kyseessä oli ensimmäinen kisa.

–Lähdin hakemaan kisasta kokemusta ja olin etukäteen varma, että semifinaaleihin tultaessa tie nousee pystyyn. Testeissä viikolla auto hajosi, enkä päässyt ajamaan sillä ollenkaan. Monet sanoivat ennen kisaa, että ei noin vajaatehoisella autolla voi pärjätä. Muilla kun oli 30-50 hevosvoimaa autoissaan enemmän tehoja. Mutta kyllä silläkin ehti, sanaili Viitikko.

