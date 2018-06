Oletko kokeillut ulkokuntosalia? – Juvan kesässä salitreeninkin voi tehdä ulkona

Ritva Hänninen asettelee jalkansa niille tarkoitetuille jalansijoille. Kädet tarttuvat kahvoihin, selkä suoristuu entistäkin ryhdikkäämmäksi.

Varsinainen suoritus alkaa, kun Hänninen keikauttaa lantiotaan ensi oikealle ja sitten vasemmalle. Pikku hiljaa liike kasvaa suuremmaksi, mutta vain alaruumiin osalta. Yläkroppa sen sijaan pysyy tarkasti paikallaan.

Kaiken kaikkiaan suoritus näyttää täsmälleen siltä, miltä Juvan ulkokuntosalilta löytyvässä vartalonhallintaa kehittävässä laitteessa tehtävän suorituksen kuuluukin.

– Tässä joutuu ihan tosissaan tekemään kesivartalolla töitä, ettei se lähde liikkeeseen mukaan. Kyse on siis vatsa- ja selkälihastreenistä. Liikelaajuutta voi kasvattaa niin paljon, kuin itsestä tuntuu hyvältä, mutta minun selkäni ei anna myöten tämän enempää, Hänninen kommentoi.

Juuri kokeilemansa laitteen lisäksi Ritva Hänninen tuntee hyvin myös ulkokuntosalin seitsemän muuta laitetta. Kalevi Hämäläisen patsaan kulmalla sijaitseva ulkokuntosali on hänelle tuttu paikka jo monen vuoden ajalta, aina sen puolenkymmentä vuotta sitten tapahtuneesta avaamisesta alkaen.

Fysioterapeuttina ja opettaja työskentelevä Hänninen on muun muassa vetänyt kursseja, joilla tutustutaan paikalta löytyviin laitteisiin. Viime vuosina katottomalla treenisalilla ovat hänen johdollaan käyneet harjoittelemassa myös monet Järvi-Saimaan kansalaisopiston liikunnallisille kursseille osallistuneet.

Tämän kevään osalta ulkokuntosalin toimintaan perehdyttävän kurssi on jo ehditty pitää, mutta Hännisen mukaan salin laitteiden kanssa pärjää mainiosti ilman kurssejakin.

– Nämä ovat sellaisia Matti ja Maija Meikäläisen laitteita, Hänninen kuljettaa katsettaan ympäri ulkokuntosalia.

– Laitteet ovat säänkestäviä, tukevasti maassa kiinni ja jokaisessa laitteessa on merkittynä selkeät ohjeet siitä, kuinka laitetta käytetään. Vastuksena näissä toimii kuntoilijan oman kehon paino, joten mitään säätöjä ei tarvita, hän kertoo.

Helppokäyttöisyydestään huolimatta ulkokuntosalin laitteita käyttävien on syytä pitää mielessään muutama sekä harjoittelun turvallisuuden että tehokkuuden takaava seikka. Ritva Hännisen mukaan kaikkein oleellisinta on huolehtia suoritustekniikasta eli käytännössä siitä, että noudattaa laitteista löytyviä ohjeita.

– Nämä eivät siis ole leluja, eikä lapsia pitäisi päästää yksin harjoittelemaan. Aikuistenkin osalta harjoittelu on aina harjoittelijan omalla vastuulla, hän muistuttaa.

