Kouluverkkoesitys tänään kunnanhallituksessa – yleisötilaisuudessa esitys sai oksakseen alistunutta kritiikkiä

–Tämä on lopun alkua. Koko kouluverkkoselvitys on minusta masentavaa luettavaa, sanoi Kuosmalan kyläyhdistyksen Paavo Ahonen kuntalaisten kouluverkkokuulemisessa maanantaina. Ahonen kritisoi voimakkain sanoin Juvan kouluverkkosuunnitelmaa kuntalaiskuulemisessa.

Hän peräsi kunnan johdolta positiivista katsetta eteenpäin ja vahvoja ponnisteluja kehityksen eteen.

– Valitettavasti nyt tuntuu, että täällä ei saada mitään aikaan, vaikka luonto on kaunis ja ympäristö puhdas. Vaikuttaa kovin vaihtoehdottomalta tämä nykysuuntaus. Kaipaan kunnalta visioita tulevaisuuteen ja vahvoja ponnisteluja, että Juvan väkiluku saadaan nousuun.

Ahosen käyttämä puheenvuoro sävähdytti. Muutkin kuulemisen parikymmentä osanottajaa uskalsivat avata suunsa ja perätä vastauksia oppilaskuljetuksiin, vanhempien valintaoikeuksiin ja oikeisiin säästöihin. Jotenkin kuntalaiskuulemisessa kuitenkin keskustelun sävy oli alistuva, vaikka kritiikkiä tuli ja avoimia kysymyksiä muun muassa koulukyydeistä.

– Kyllä juvalaiset saavat olla nyt hyvin varpaillaan tässä kouluverkkoasiassa. Asiakkaita olisi kuunneltava koulukyytien järjestämisessä ja koulurajoissa pitäisi toteutua myös lapsen etu. Vai halutaanko, että maaseudulla ei ole pian asukkaita? Kyse on myös arvoista, erässä puheenvuorossa sanottiin.

Kuntalaiskuulemisessa käytettiin kaikkiaan parisen kymmentä puheenvuoroa.

Kuntalaiskuulemisen alussa sivistysjohtaja Anne Haakana selvitti keväällä valmistunutta kouluverkkosuunnitelmaa ja siinä esitettyjä ratkaisuja. Perimmäiset syyt kouluverkon tarkasteluun ovat kunnan väkiluvun lasku ja koulua käyvien ikäryhmien supistuminen. Tämän takia kouluverkkotyöryhmä on esittänyt Koikkalan ja Kuosmalan koulujen lakkauttamista vuoden kuluttua.

– Vuonna 2030 Juvan asukasmäärä on enää runsaat 5400 ja vuonna 2040 vain hieman yli 5000 asukasta. Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä vähenee sadalla oppilaalla vuoteen 2025. Tämän takia työryhmä on päätynyt esittämään Juvalle kolmea koulua Hatsolaan, Paatelaan ja kirkonkylän yhtenäiskoulua.

