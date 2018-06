Terveyskeskuksen kiirevastaanoton aukiolo entiselleen â€“ Juvalla heinÃ¤kuussa jopa kuusi lÃ¤Ã¤kÃ¤riÃ¤

Juvan hyvinvointikeskuksen kiireellisen vastaanoton aukioloajat palaavat entisiin aikoihin. Tämän viikon alusta hyvinvointikeskuksen kiireellisen vastaanoton ajat jatkuvat maanantaista torstaihin kello 18 saakka.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Essoten avohoidon ylilääkäri Eeva Björkstedtin mukaan lääkäritilanne on Juvalla kesää kohti kohentunut.

Hyvinvointikeskuksessa on nyt kesäkuussa viisi lääkäriä ja heinäkuussa heitä on jopa kuusi. Hyvinvointikeskuksen henkilöstöpula on helpottunut ja kiireellisen vastaanoton aikoja on pystytty nyt laajentamaan entiselleen.

Björkstedt sanoo, että myös syksyn lääkäritilanne Juvan hyvinvointikeskuksessa näyttää valoisalta. Kiirevastaanoton aikojen supistuksia ei ole näillä näkymin odotettavissa myöskään syksyllä.

Viime talvena helmikuussa Juvan kiireellisen vastaanoton aikoja jouduttiin lääkäripulan takia lyhentämään toistaiseksi. Aukiolo supistui maanantaista torstaihin parilla tunnilla.

Nyt tämän viikon maanantaista lähtien kiireellinen vastaanotto on auki maanantaista torstaihin kello 7.30-18, perjantaisin kello 7.30-16 ja lauantaisin kello 8-14.