Peltipoliisit pelottavat, ABC kadehduttaa – uusi kesätoimittaja tarkastelee Juvaa puumalalaisin silmin

Kotikulmillani Puumalassa on nuorilla tapana lähteä öisin niin sanotuille ”maakuntamatkoille” lähikuntiin. Tai ainakin minun nuoruudessani oli. Matkoilla ei monestikaan ole sen suurempaa tavoitetta tai päämäärää, kunhan mennään välillä pyörimään naapureiden nurkkiin. Joskus illan osoitteeksi päätyy Juva, paljolti kateutta herättäneen ABC-huoltoaseman takia.

Nämä reissut ovat ainoita käytännön kokemuksiani Juvasta ennen tätä päivää, ellei muutamaa juttukeikkaa lasketa. Nyt olen kuitenkin lähtenyt hiukan pitemmälle maakuntamatkalle selvittämään, miten Juva, juvalaiset ja juvalaisuus oikein toimii. Katoaako ABC:n viehätys, jos siellä käy pyörähtämässä useammin kuin kerran puolessa vuodessa? Luonnollisesti paras paikka ottaa näistä asioista selvää on kunnan oma paikallislehti!

Tähän kohtaan on varmaan hyvä ottaa nopea yhteenveto minusta, niin voidaan tehdä sinunkaupat. Toimittajaksi päädyin lähinnä teatterikorkeakoulun pääsykokeiden reputtamisen takia. Lukion jälkeen opinto-ohjaaja hoputti tekemään jotakin ja journalistiikka vaikutti mielestäni vähiten epäkiinnostavalta. Nyt ala on vienyt minut mukanaan totaalisesti.

Menneinä kesinä olen työskennellyt Pitäjänuutisissa Mäntyharjulla ja Länsi-Savossa Mikkelissä, joten aikaisemmat tuotokseni voivat olla osalle teistä tuttuja. Alan opintoja olen suorittanut Jyväskylän yliopistossa journalistiikan linjalla. Omista opiskeluvuosistani voin todeta sen verran, että ne muistuttavat hiukan Puumalan ja Juvan välistä tietä: mutkia ja kuoppia on ollut matkassa enemmän kuin tarpeeksi. Suvin viime lehteen kirjoittama kolumni ilman lakkia jääneille osui myös minun kohdallani herkkään paikkaan.

Mutta eiköhän siinä ollut tarpeeksi elämäntarinaani, kiinnostuneet voivat tulla nähdessään kysymään lisää. Palataan takaisin maakuntamatkaani ja sen ensimmäisiin havaintoihin. Nyt pari päivää tunnelmaa haisteltuani voin todeta, että monet asiat tuntuvat jo valmiiksi tutuilta. Katukuva näyttää sopivan verkkaalta ja rauhalliselta, mutta kuitenkin eläväiseltä. Tämä hivelee jo hiukan jyväskyläläistynyttä sieluani.

Vierainta tuntuu olevan teiden varsissa kummittelevat peltipoliisit, joiden ohittaminen jännittää joka kerta nopeudesta riippumatta. Ikinä ei oikein ole varma, että välähtikö kamera vai oliko se vain heijastus. Juvalaisilta saamani palautteen mukaan huomaisin kyllä räpsähdyksen. Uskon kun näen, mutta toivottavasti en näe.

Uudeksi kateuden kohteeksi huoltoasemanne rinnalle on tullut Juvan urheilukulttuuri. Puumalassa on tukku hyviä yleisurheilijoita, mutta Juvan joukkueurheilu tuntuu olevan harppauksia meitä edellä. Etenkin pesäpalloon liittyvän kohinan huomasi jo ensimmäisenä työpäivänä.

Tämän enempää en vielä näin lyhyellä aikavälillä osaa erotella, mutta ei hätää, maakuntamatkani jatkuu vielä monta kuukautta. Jos kadulla, keikalla tai kahvilla törmätään, niin minua sopii aina tulla opastamaan juvalaisuuden saloihin. Myös kirjoittamistani jutuista kuuntelen mielelläni palautetta.

Rasmus Montonen

Kirjoittaja on Juvan Lehden kesätoimittaja