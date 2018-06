MehilÃ¤istarhan menetyksestÃ¤ jopa 10 000 euron tappio â€“ juvalaistarhaaja huolissaan kasvisuojeluruiskutuksista

Juvalainen mehiläistarhaaja Jukka Sikkilä on harmissaan kasvinsuojeluruiskutuksista. Ruiskutuksia tehdään näin keväisin ihan mehiläispesien nurkilla. Myrkkyjä kylvetään peltoon ruiskutusajoista ja suoja-alueista välittämättä.

– Myrkkyjä työnnetään peltoon alle 100 metrin päässä pihapiirin kaivosta tai mehiläistarhasta. Aineita ajetaan pellolle vuorokauden ajasta välittämättä keskellä päivää, vaikka ruiskutussuositus koskee kello 22-05 välistä aikaa, Jukka Sikkilä sanoo.

Jukka Sikkilällä on mehiläispesiä Ollikkalassa, Maivalassa ja Koikkalassa. Kasvinsuojeluaineiden käyttö lähellä mehiläispesiä on uhka mehiläisille. Sikkilä sanoo, että myrkyillä on pesiin krooninen vaikutus. Pahimmassa tapauksessa mehiläispesä saattaa tuhoutua, kun myrkky tappaa myös hyönteiset.

– Joskus on käynyt niin, että pesän edusta voi olla täynnä kuolleita mehiläisiä. Se kertoo, että mehiläiset ovat saaneet pölytyskierroksella sellaisia myrkkyjä, jotka ovat ne tappaneet. Se jälkeen pesä ei enää tuota hunajaa eikä voi hyvin, Sikkilä kertoo.

Sikkilä toivoo, että viljelijät ja mehiläistarhaajat olisivat enemmän toistensa kanssa tekemisissä. Viljelijät voisivat ilmoittaa tarhaajille, milloin peltojen ruiskutuksia tehdään. Silloin tarhaaja osaisi esimerkiksi sulkea pesän ja pelastaa mehiläisyhdyskunnan.

– Koskaan tällaista ilmoitusta ei ole tehty, vaikka kylillä hyvin tiedetään mehiläispesien sijainnit, Sikkilä valittaa.

Sikkilä sanoo, että mehiläistarhan menetyksestä tulee tarhaajalle iso taloudellinen tappio. Tarhan menetys maksaa noin 4000 euroa ja sadon menetys toiset 4000 euroa. Hyvinkin mehiläistarhan menetyksestä koituu tarhaajalle 8000-10 000 euron tappio. Yhdessä tarhassa on keskimäärin 10 pesää, jopa 20 pesää.

– Ihmiselo täällä loppuisi hyvin pian, jos meillä ei olisi pölyttäviä hyönteisiä. Sen takia luonnosta kannattaa pitää huolta, hän sanoo.

