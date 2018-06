Summalantie pysyy öljysoralla, mutta kuinka pitkään? – ely-keskuksen johtaja: ”Ei mahdollista pitää päällystettynä”

Summalantien kaikki seitsemän kilometriä pysyvät toistaiseksi öljysorapintaisena. Pohjois-Savon ely-keskus tiedotti reilu kuukausi takaperin, että öljysorapinnoite purettaisiin jo tulevana syksynä, mutta purkupäätös on sittemmin peruttu. Jos ely-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Tommi Huttuselta kysytään, Summalantien jatko öljysorapinnalla on kuitenkin edelleen vaakalaudalla.

Huttusen mukaan tien liikennemäärä on niin vähäinen ja nykypinnoitteen kunto niin huono, että liikenneturvallisuus vaarantuu varsinkin talvella.

– Ymmärrän tienvarren asukkaiden näkökulman asiaan, sillä kaikkihan haluavat mieluummin päällystetyn tien kuin hiekkatien. Huonokuntoinen päällyste tuottaa kuitenkin talvella merkittäviä ongelmia. Syntyy polanteita ja jäätä, ja kun pohjalla on vaurioitunut päällyste, tie muuttuu turvattomaksi.

Pohjois-Savon ely-keskuksen vastuualueella on tällä hetkellä noin 1200 kilometrin edestä huonokuntoisia päällystettyjä teitä. Koska tienpitoon jyvitetyt määrärahat ovat vuosi toisensa jälkeen niukkoja, kilometrimäärä kasvaa noin 100 kilometriä joka vuosi.

Sen vuoksi tiet, joita pitkin ajaa vähemmän kuin 300 autoa vuorokaudessa, muutetaan lähes säännönmukaisesti sorateiksi.

– Summalantie on yksi alueemme vähiten liikennöityjä päällystettyjä teitä. Siinä kulkee noin 130 autoa vuorokaudessa, Tommi Huttunen kertoo.

– Päällystettyjen teiden kunnossapitoon käytettävissä olevat rahat määritellään vuosittain, mutta jos jotakin merkittävää tasonkorotusta ei ole luvassa, uskon ensi vuonna mentävän suunnilleen tämän vuoden tasolla. Jos näin on, meillä ei yksinkertaisesti ole varaa pitää Summalantien kaltaisia teitä päällystettynä, hän toteaa.