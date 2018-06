Helle hoputti marjasatoa – kesän ensimmäiset mansikat maistellaan Juvallakin jo tällä viikolla

Nopea kesän tulo on pannut vauhtia kesän marja- ja vihanneskasvustoille. Marjoista mansikka on jo hyvää vauhtia kypsymässä. Jarkko Teittinen Kuosmalasta lupailee mansikoita pöytiin jo tällä viikolla.

Myös puutarhavadelma on aloittamassa kukintansa, mutta ”vaapukoitten” kypsyminen menee heinäkuun alkuun. Tosin sekin on normaalia aiemmin.

Sekä puutarhamarjojen että vihannesten kasvattajat toivovat jo viileämpää säätä ja vesisadetta. Kasvustot ovat kuivia ja esimerkiksi mansikka uhkaa jäädä pienikokoiseksi, jos helle jatkuu eikä vettä tule.

Etelä-Savon Pro Agrian puutarhatuotteiden asiantuntija Mirja Tiihonen sanoo, että helle on nopeuttanut kasvua.

– Kaikki kasvaa nyt vauhdilla. Mansikkaa ryhdytään pian jo poimimaan. Varhaiskaalin ja salaatin sadonkorjuu on myös jo alkamassa. Kuivuus ja helle uhkaa kuitenkin pian vaikuttaa jo sadon laatuun, Tiihonen kertoo.

Tiihosen mukaan lämmin kevät aiheutti sen, että kaikki nyt on vähän etuajassa.

– Jos marjanviljelijöillä ei ole lähistöllä vesistöjä eikä keinokastelua, sadevesivarannot ovat lopussa ja viljely vaikeuksissa.

Vadelmanviljelijä Mauno Maaranen Juvan Hyötyystä toteaa suoraan, että vadelmasato on kypsymässä pelottavan aikaisin. Ensimmäiset vadelmalajikkeet ovat kukassa ja sato uhkaa kypsyä kovasti etuajassa.

– Aikainen kypsyminen aiheuttaa meille viljelijöille melkoisia kiireitä, kun poimijoita ei nykymääräysten mukaan enää voi siirtää esimerkiksi mansikkatilalta vaapukkatilalle. Luvat ovat tilakohtaisia ja ulkomaalaisten poimijoiden lupien hankkimisessa tulee kiire, Maaranen sanoo.

Normaalisti vadelmasato kypsyy yleensä mansikkasadon jälkeen, kun mansikan pääsadon korjuu tiloilla on päättymässä. Moni poimija on siirtynyt jatkamaan poimintaa vadelmaviljelmille. Ulkomaalaisten poimijoiden käyttöön täytyy nyt saada Maahanmuuttovirastolta tilakohtainen lupa.

