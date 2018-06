Veteraanimerkit koristavat vainajien hautoja â€“ perinne jatkunut Juvalla jo vuodesta 1985

Juvan hautausmaalla noin 20 poisnukkunutta veteraania sai maanantaina haudalleen tunnustuksen veteraanimerkin muodossa. Ensimmäistä kertaa Juvalla merkin haudalleen sai myös rauhanturvaajaveteraani. Rauhanturvaajilla veteraanistatus on ollut vuodesta 2016 asti. Veteraanimerkkien kiinnittämisellä on Juvalla pitkät perinteet. Ensimmäiset merkit kiinnitettiin jo vuonna 1985, poikkeuksellisen aikaisin.

Merkkejä on sen jälkeen käyty kiinnittämässä pääsääntöisesti muutamia kertoja vuodessa, noin 20 – 30 kerrallaan. Viime vuosina Juvan sotaveteraanijärjestöt ovat myös kustantaneet merkit vainajien omaisille.

– Poikkeuksetta omaiset ovat kysyttäessä halunneet merkin haudalle, toteaa Risto Löppönen Juvan Rintamaveteraanit ry:stä.

Merkkejä on olemassa useita erilaisia. Monilla liitoilla on omat merkkinsä, mutta yleisimmin käytetään Löppösen mukaan tammenlehvämerkkiä.

Merkkejä aiotaan Löppösen mukaan kiinnittää hautoihin jatkossakin. Hautoja on kaikkien suruksi tullut tänäkin vuonna monta uutta.

– Juvalla oli vuoden alussa elossa 17 veteraania. Nyt jäljellä on vain vähän päälle kymmenen.

Ikävä kyllä suvutta jääneitä veteraaneja merkillä ei voida muistaa, sillä merkin kiinnittämiseen tarvitaan omaisten lupa.