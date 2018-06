Juvan vaikea koulupÃ¤Ã¤tÃ¶s

Juvan kunnanvaltuusto teki maanantaina ison periaatteellisen päätöksen ja linjasi kouluverkon uusiksi.

Lähitulevaisuuden kouluverkko muodostuu kolmesta koulusta. Ne ovat 9-sarjainen yhtenäiskoulu, jonka rakentaminen on lähivuosien suurinvestointi. Lisäksi perusopetusta annetaan 0-6-luokkalaisille Hatsolan ja Paatelan kouluissa.

Karu kohtalo koituu Koikkalan ja Kuosmalan osaksi. Ne lakkautetaan.

On ymmärrettävää, että talousnäkökulmasta kouluverkkoa joudutaan tiivistämään, koska oppilasmäärä laskee. Kunnan tulee huolehtia taloudestaan, ja sitä taustaa vastaan päätös tehtiin pakon edessä.

Koulujen lakkauttamiset ovat kuoliniskuja kyläkunnille. Koulut ovat haja-asutusalueella yhteiskunnan viimeisiä veroeuroin tarjottavia palveluja. Kun koulu lakkaa, se tietää kylän elämän hiipumista monella tasolla. Juvallakin käy näin – valitettavasti.

Kuntalaiset pääsivät lausumaan ennan päätöstä mielipiteitään muun muassa keskustelutilaisuudessa. Vanhemmat toivatkin huoliaan julki, ja he toivoivat lakkautusten sijaan pohdintaa siitä, miten kylien ja kunan elinvoimaa voitaisiin lisätä, jotta laskeva väestökäyrä saataisiin muutamaan suuntaansa. Sitä keskustelua on syytä käydä.

Se on selvä, että ainakin kylien elinvoima laskee, kun kyläkouluja lopetetaan. Kyläkoulun lakkauttaminen on merkittävä periaatteellinen linjaus, joka kertoo kunnan päättäjien arvoista.