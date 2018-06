Kunnanvaltuusto pÃ¤Ã¤tti yksimielisesti: Juvalle jÃ¤Ã¤ kolme koulua

Juvan kunnanvaltuusto oli maanantainen täysin yksimielinen päättäessään lähivuosien perusasteen kouluverkosta. Valtuuston linjaus merkitsee, että kuntaan jää 0-9-luokkalaisten yhtenäiskoulu kirkonkylälle sekä 0-6-luokkalaisten Hatsolan ja Paatelan kyläkoulut.

Koikkalan ja Kuosmalan koulut lakkautetaan 1.8.2019, ja Kirkonkylän koulu sekä yläaste yhdistyvät 1.8.2020 Juvan yhtenäiskouluksi, kun koulukampus valmistuu Juvalle.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen (kesk.) sekä sivistystoimenjohtaja Anne Haakana muistuttivat kokouksessa, että kyseessä on valtuuston hyväksymä suunnitelma, ja jokainen koulun lakkautus päätetään erikseen asiaankuuluvine koulukuulemisineen.

Haakanan mukaan esimerkiksi Kuosmalan koulun pelastukseksi ei ole ollut kiinnostusta Mikkelin suunnasta. Yksi lapsen huoltaja on ilmoittanut kiinnostuksensa Mikkelin puolelta Rahulan koulun alueelta Kuosmalan koulua kohtaan.

Valtuuston päätös perustuu kunnan kouluverkkosuunnitelmaan, ja Haakanan mukaan yksi keskeinen syy verkon tiivistämiselle ovat laskevat oppilasmäärät. Seuraavan noin kuuden vuoden aikana koulukkaiden määrä laskee sadalla.

Oppilasennusteen mukaan Juvalla on vuosina 2020-2021 0-9-luokkalaisia 535 ja vuosina 2023-24 472.

