EtÃ¤lÃ¤Ã¤kÃ¤ritoimintaa suunnitteilla Juvalle â€“ ”laajeneminen on kiinni Essoten ensi vuoden rahoituksesta”

Etälääkäri ja etähoiva on vahvasti tulossa myös julkiseen terveydenhoitoon. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Essoten ylilääkäri Hans Gärdström sanoo, että etälääkäritoimintaa aiotaan laajentaa koko Essoten alueella.

Toimintaa on helmikuun alusta kokeiltu Puumalassa ja Pertunmaalla. Hän pitää todennäköisenä etälääkäritoiminnan laajenemista myös Juvalle.

– Aikataulua en vielä osaa sanoa. Laajeneminen on kiinni Essoten ensi vuoden budjettirahoituksesta, Gärdström sanoo.

Etälääkäri pystyy videoyhteyden avulla katsomaan esimerkiksi potilaan nielun, kuunnella keuhkoja ja sydäntä, hoitaa iho-ongelmia, silmä- ja korvatulehduksia. Videoyhteys sopii erityisesti sellaisiin tutkimuksiin, joissa ei tarvita lääkärin käsillään tekemään potilastutkimusta.

Essotessa etälääkärin tutkimuksia pääasiassa tehnyt Hans Gärdström sanoo, että nyt kun on löydetty etätutkimuksiin soveltuvat potilasryhmät, se täydentää hyvinvointiasemilla annettavaa sairaanhoitoa ja tutkimusta. Se on nopea ja helppo tapa tehdä lääkäritutkimus niissä terveysongelmissa, joissa ei tarvita lääkärin paikallaoloa. Osaltaan se on helpottamassa myös lääkäripulaa.

– Tässä potilaan ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja lääkäriin, vaan lääkäritutkimus voidaan tehdä tutussa ympäristössä paikallisella terveysasemalla. Meillä on kevättalven ja kevään aikana etäyhteyden piirissä ollut 70 potilasta Puumalassa ja Pertunmaalla. Etätutkimus soveltuu sekä yleislääkärin vastaanotolla että erikoissairaanhoidossa.

Etälääkäritoiminta on katsottu toimivaksi osaksi terveydenhuoltoa myös Kelassa. Kela maksaa täyden korvauksen mobiilina annettavista sairaanhoitopalveluista. Kelan linjaus on vahvistanut etälääkäripalvelujen käyttöä sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Etälääkärin tutkimuksissa potilaspäässä on kuvaava erikoisvälineistö, joka mahdollistaa lääkärin videotutkimuksen. Hoitavan lääkärin luona keskussairaalassa on näyttö ja ääniyhteys potilaaseen.

