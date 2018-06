TÃ¤nÃ¤Ã¤n 70 vuotta tÃ¤yttÃ¤vÃ¤ Paavo Ahonen: ”Olen huolestunut Juvan tilanteesta”

Toimittajavuosista Paavo Ahosella on perintönä sanoa suoraan ja arkailematta myös nykyisen kotikuntansa elämänmenosta. Eikä hän piilota sanomistaan vakan alle, vaan jysäyttää suoraan ja kiertelemättä.

– Olen huolestunut Juvan tilanteesta. Täällä näkyy niin selvästi yhden puolueen valta, miten se on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen kunnan kehitykseen. Omat valta-asemat ovat päättäjille tärkeämpiä kuin kunnan yleinen elämänmeno ja kehittyminen, tänään perjantaina 70 vuotta täyttävä tietokirjailija Paavo Ahonen päästelee.

Nykyään Kuosmalassa asuva Paavo Ahonen sanoo, että hänellä on kuitenkin tiukasti jalat juvalaisessa maaperässä. Runsaat 50 vuotta sitten nuoren Ahosen tie lähti Juvalta Helsinkiin opiskelemaan yliopistoon matematiikkaa. Kierros päättyi takaisin Juvalle Kuosmalaan runsaat kuusi vuotta sitten, kun hän jäi 2011 eläkkeelle supertietokonepalveluita ja verkkoyhteyksiä korkeakouluille järjestäneestä Tieteellisen laskennan palvelukeskuksesta.

Välissä oleviin vuosikymmeniin mahtuu paljon. Hän on työskennellyt lehdissä tiedetoimittajana, kirjoittanut kymmenkunta tietokirjaa ja ollut seuraamassa kansallista politiikan tekoa silloisen Suomen Kristillisen Liiton (SKL) eduskuntaryhmän sihteerinä.

Juvan kunnallispolitiikkaa Ahonen seuraa tiiviisti Kristillisdemokraattien paikallisosaston puheenjohtajana ja varavaltuutettuna. Tavallisten kyläläisten elämänmenoa taas Paavo Ahonen seuraa Kuosmalan kyläyhdistyksen sihteerinä.

– Kyläyhdistys on paras tapa seurata kylän elämänmenoa ja tutustua kyläläisiin, hän sanoo.

Puhe kääntyy takaisin Juvaan, kunnan kehittymiseen ja politiikkaan. Ahonen vertaa kunnan asukaslukua liikevaihtoon yrityselämässä.

– Kun kunnan asukasluku tai yrityksessä liikevaihto vuodesta toiseen laskee, pitää ryhtyä reippaisiin korjaustoimiin. Juvalla kuten monessa muussakin kunnassa päättäjät ovat junttautuneet valtaan kiinni, vaikka heillä ei ole taitoa hoitaa asioita kuntoon.

– Enkä tiedä, mistä sitä viisautta päättäjäportaaseen löytyisi. Kun johtaville virkapaikoille halutaan oman puolueen naisia ja miehiä, päättäjät turvaavat vain omat valta-asemansa, Ahonen kritisoi.

Hänen mielestään kunnissa takerrutaan valtaan. Hän kertoo esimerkkinä kuulemansa tarinan WSOY:n kirjatehtaan tulosta Juvalle.

– Kun tänne alkoi tulla teollisuutta ja neuvoteltiin kirjatehtaasta, täällä valtaapitävät kauhistelivat, että nyt tulee kuntaan demareita ja omat valta-asemat heikkenevät. Jos päättäjillä on tällainen asenne, siitä ei voi seurata mitään positiivista kehitystä.

