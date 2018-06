Katinhännästä SPR:n Juvan osaston kotipesä – ”on hienoa, että SPR on edustettuna meillä omalla kylällä”

Suomen Punaisen Ristin, tutummin SPR:n, Juvan osaston uudessa toimitilassa Katinhännän talossa käy hyväntuulinen kuhina. Paikan päälle saapuneet viisi osaston hallituksen jäsentä ja pitkän linjan ensiapukouluttaja vaihtavat ajatuksia siitä, mitä SPR:ssä toimiminen heille itse kullekin merkitsee.

Ilmassa on selkeästi tiettyä ylpeyttä ”omasta” järjestöstä.

– Punainen Ristihän on yksi luotetuimpia tämän kaltaisia toimijoita Suomessa ja maailmallakin. On hienoa, että SPR on edustettuna myös meillä täällä omalla kylällä, SPR:n Juvan osaston sihteeri ja rahastonhoitaja Anita Hallikainen sanoo.

– Lisäksi koen, että kun toimin vapaaehtoisena SPR:ssä, teen jotain yhteisvastuun hyväksi, hän lisää.

Hallikainen jakaa kiitosta erityisesti paikallisosaston aktiiveille.

– Meillä on hieno ja samanhenkinen porukka. Kun tavoite on yhteinen, se auttaa eteenpäin. Hallituksessakin toteamme usein, että yhdessähän tässä tehdään, vaikka periaatteessa kaikilla on omat vastuualueensa.

Kuten Hallikaisen puheenvuoro paljastaa, SPR:n Juvan osaston toiminnan ytimen muodostavat yhdessä tekeminen sekä pyrkimys tarjota auttavia käsiä niitä tarvitseville. Näin on ollut läpi osaston liki 70-vuotisen historian ajan.

Siinä missä toiminta-ajatus on pysynyt samana, osaston toimipaikka on vaihtunut säännöllisen epäsäännöllisesti noin kymmenen vuoden välein. Viimeisin muutto tapahtui huhtikuussa, kun paikallisosaston väki kyyditsi tavaransa koulukampuksen tieltä purettavasta Juvantie 24:stä eli niin sanotusta Tiirikaisen talosta Katinhäntään.

Uusi osoite täyttää käyttäjiensä tarpeet paremmin kuin hyvin.

– Meillä on täällä yksi huone, joka on aiempaan tilaamme verrattuna isompi, valoisampi, viihtyisämpi ja toimivampi. Saamme esimerkiksi kaikki ensiapupäivystäjiemme tarvikkeet samaan paikkaan ja sillä tavalla esille, että ne ovat kaikkien käyttäjien helposti löydettävissä, SPR:n Juvan osaston hallituksen puheenjohtaja Tellervo Summanen mainitsee.

Summasen mainitsemat ensiapupäivystäjät ovat yksi SPR:n Juvan osaston näkyvimpiä toimijoita. Esimerkiksi tänä kesänä noin 10-15 kouluttautuneen auttajan joukko jalkautuu eri kokoisina kokoonpanoina ainakin 7.-8. heinäkuuta järjestettävässä kansainvälisessä koiranäyttelyssä sekä 14. heinäkuuta kisattavissa Juvan paikallisraveissa.

Ensiapupäivystyksen lisäksi SPR:n Juvan osasto toteuttaa joka syksy Nälkäpäiväkeräyksen sekä niin ikään vuosittain järjestettävän verenluovutustapahtuman paikalliset osuudet. Toimintamuotoihin kuuluu myös ystävätoiminta, minkä puitteissa viisi SPR:n vapaaehtoista ystävää käyvät kerran viikossa ulkoiluttamassa vanhuksia Kuharannan Palvelukeskuksessa.

– Ja aivan nyt tässä viime aikoina olemme aloittaneet ystävätoiminnan myös yksittäisten, omillaan asuvien vanhusten parissa, paikallisosaston hallituksen varapuheenjohtaja Emmi Määttä kertoo.

Lue SPR:n Juvan osaston toimintaa käsittelevän juttukokonaisuuden kaikki osat 14.6.2018 Juvan Lehdestä!