Aatu Hitleri on kukkona tunkiolla juvalaisessa kanalassa – kesäkanojen ylläpito on yleistynyt viime vuosina

Aatu Hitleri tarkkailee näköpiiriin ilmestynyttä toimittajaa silmä kovana. Vainoharhaisesti morsiantensa perään katsova pihamaan diktaattori päättää lyhyen pohdinnan jälkeen, ettei uudesta tulokkaasta ole horjuttamaan hänen asemaansa. Aatu, Heini Töntsin pihan ainut kukko, jatkaa valtakauttaan rauhassa.

– Toista kukkoa ei voi hankkia, kun Aatu pistäisi sen päiviltä. Siitä se nimikin on tullut, Töntsi selittää.

Töntsi on osa alati kasvavaa harrastajakanalan ylläpitäjien joukkoa. Hänen kanalansa koostuu Aatu-kukon lisäksi kuudesta kanasta. Töntsi hankki kanoja ensimmäisen kerran neljä vuotta sitten äitinsä ehdotuksesta. Pihamaata piristämään tuodut kaakattajat veivät koko perheen sydämen kertaheitolla.

– Niiden toimia on ihana katsella. Ne ovat seurallisia, ja tulevat välillä talon sisällekin.

Kanoilla on myös monia muita hyviä puolia: ne pitävät pihamaan siistinä, huolehtivat ruuantähteistä ja tietysti munivat. Kanojen sulkia voi jopa käyttää perhosidonnassa. Voidaan siis puhua hyötylemmikeistä.Kalliitakaan ne eivät ole. Töntsi sai tutullaan omansa 20 euron kappalehintaan ja kukkoja voi saada jopa ilmaiseksi. Oiva paikka kanojen löytämiseen on sosiaalinen media.

– Varmasti on tarjolla, jos lähtee kyselemään.

Viime vuosina on yleistynyt niin sanottujen kesäkanojen hankkiminen. Kanoja ei pidetäkään vuoden ympäri, vaan ne vuokrataan kesän ajaksi ja annetaan syksyllä pois. Kesäkanojakaan ei voi hankkia tuosta vaan, sillä kananpidossa on monia kanojen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä säädöksiä. Lisäksi kananpito vaatii kaikissa tapauksissa henkilön rekisteröitymisen kananpitäjäksi ja kanakopin/tilan rekisteröimisen kananpitopaikaksi.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin eli Sosterin eläinlääkäri Auli Koponen muistuttaa, että jokaisen kananpitäjän olisi hyvä tutustua eri kanarotuihin ja kanan ”sielunelämään”, eli kanan biologiaan ja luontaiseen käyttäytymiseen, ennen lintujen hankkimista. Esimerkiksi eläimen sosiaaliset vietit on otettava huomioon jo alusta lähtien.

– Kanoja on otettava vähintään kolme, sillä kana on parvieläin.

Kanojen käyttäytymistarpeista, ruokinnasta ja muusta perushoidosta ei Koposen mukaan olla usein tarpeeksi hyvin selvillä. Jopa perusasioissa on petrattavaa.

– Kanojen, kuten muidenkin eläinten vedentarve, tulee monille yllätyksenä. Osa ei myöskään osaa ruokkia eläimiä asianmukaisesti.

