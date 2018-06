Lavan tÃ¤ydeltÃ¤ Annelia ja kunnanjohtajaa â€“ Kuninkaankartanon KesÃ¤teatterilla alkaa neljÃ¤s nÃ¤ytÃ¤ntÃ¶vuosi Partalassa

Kuninkaankartanon Kesäteatterilla alkaa neljäs näytäntövuosi Partalassa. Tuottaja Pauliina Hukkanen odottaa kesästä hyvää viime vuoden sateisen ja kolean kesän jälkeen. Tänä vuonna Kuninkaankartanon Kesäteatteri on varautunut koleuteenkin – teatterissa on lämmityslaitteet kaiken varalta.

Kuninkaankartano tarjoaa tänä kesänä kolme erilaista näytelmää – yksi koko perheelle ja kaksi aikuisille. Lupsakat liikennepoliisit Maltti ja Valtti nousevat näyttämölle neljästi – kahdesti Juvalla ja kahdesti Puumalassa.

Kuninkaankartanon ja Sahanlahden Kesäteattereiden vetonaulaksi on tulossa kansan tuntema Pertti Koivula. Koivula tekee Juvalla ensimmäisen monologinsa Minä kunnanjohtaja, Pertti Koivula-näytelmässä ja lupaa hulvatonta menoa tumma puku päällä.

– En ole koskaan aiemmin tehnyt monologia. Se on haasteellinen teatterin muoto ja näyttelijälle yksinäistä työtä olla yksin lavalla. Sen takia monologissa aina elävän yleisön rooli ja kontakti korostuu, Koivula sanoo, mutta lupaa katsojille elämänsä kyytiä.

Siinä sukelletaan syvälle ihmismieleen ja tullaan pulskempina takaisin. Koivula sanoo, että esityksessä pieni ihminen kamppailee mahdottomien asioiden kanssa, mutta nauruhermoja kutkutellen.

Esityksen kesto on noin 1,5 tuntia ja naurua riittää. Monologin kantaesitys on Juvalla 19. kesäkuuta ensi-illassa. Koivula esiintyy Juvalla Kuninkaankartanon kesäteatterissa 17 kertaa. Neljä viimeistä esitystä nähdään Puumalassa Sahanlahden kesäteatterissa. Esitys sisältää kaikkiaan seitsemän musiikkinumeroa.

Esityksen käsikirjoitus ja dramatisointi on Milko Lehdon käsialaa Jari Järvelän kirjan pohjalta. Ohjauksesta vastaa Milko Lehto.

Kuninkaankartanon Kesäteatterin toinen aikuisten näytelmä on Avomielinen Anneli Keijon kaa. Näytelmä on musiikkikomedia, jonka rooleissa ovat Juvan oma kasvatti Pauliina Hukkanen ja Mäntyharjun oma poika Janne Kyyhkynen. Annelia ja Keijoa nähdään Juvalla tänä kesänä seitsemän kertaa ja neljästi Puumalassa.

Avomielinen Anneli Keijon kaa -näytelmän ensi-iltana on Partalan avajaisiltana ensi lauantaina (16.6.). Näytelmän käsikirjoitus on Leena Tammisen ja ohjaus Kari Paukkusen.

Pauliina Hukkanen kertoo, että näytelmä hurmasi viime vuoden lopulla Mikkelin Teatterin katsojat. Kaikki viisi näytöstä siellä oli loppuunmyyty. Hukkasen mukaan myös Kuninkaankartanon ja Sahanlahden Kesäteattereiden ennakkomyynti on lähtenyt tänä kesänä hyvin vauhtiin. Ennakkoesitys on myyty loppuun samoin kuin 25. kesäkuuta esitys.

Kaikki kolme näyttelijää Pertti Koivula, Pauliina Hukkanen ja Janne Kyyhkynen ovat vielä vähän arvoituksellisia tulevan syksyn ja talven ohjelmistaan. Kaikilla on mielessä kiertueen järjestämiset ja ainakin Hukkanen ja Koivula aikovat lähteä kiertämään esityksillään maata. Janne Kyyhkysen viime talven Tuntemattoman sotilaan monologi sai hyvät arviot ja hänenkin Tuntemattomansa mahdollisesti nähdään eri näyttämöillä ensi keväänä.

– Kaikki on vielä vaiheessa eikä niistä passaa vielä kertoa, viime kesän jälkeen Mikkelin Teatterista freelanceriksi jäänyt Kyyhkynen sanoo.