Ammatti ruoka-, puhtaus- ja elintarvikealalta? â€“ Juvalla alkaa tÃ¤smÃ¤koulutus syksyllÃ¤

Juvalla järjestetään ruoka-, puhtaus- ja elintarvikealalle ohjaavaa koulutusta 3.9.-30.11.2018. Koulutuksen järjestää Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, ja koulutuksen toteuttajana on Etelä-Savon ammattiopisto. Opettajana toimii Pirjo Tuovinen.

Koulutuksen pääpaino on työssäoppimisessa: ryhmämuotoiset teoriaopinnot toteutetaan Juvalla ja opinnot sisältävät verkko-opintoja. Koulutuksen toteutuksessa on mukana työnantajia, jotka tarjoavat työssäoppimispaikkoja ja nimeävät koulutukseen ohjaajan/perehdyttäjän.

Tavoitteena on, että työssäoppimispaikat tarjoavat mahdollisuuden työllistyä nyt tai tulevaisuudessa vakituiseen, osa-aikaiseen tai määräaikaiseen työhön.

Jo nyt koulutukseen on ilmoittautunut mukaan viisi alueen yritystä, joilla on erilaisia rekrytointitarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Myös muilla alueen yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan koulutuksen toteutukseen. Yhteistyömahdollisuuksista lisätietoja osoitteesta tyovoimakoulutus.etela-savo@te-toimisto.fi.

Itse koulutettavaksi haluavat voivat hakea mukaan osoitteessa te-palvelut.fi > haussa oleva työvoimakoulutus > Juva. Koulutus soveltuu esimerkiksi nuorille, jotka hakevat omaa alaansa tai viettävät välivuotta, alanvaihtajille, koko- tai osa-aikatyötä hakeville, alalle suuntautuville ja niin edelleen.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään hyvää asennetta ja motivaatiota. Koulutus antaa hyvän mahdollisuuden tutustua työllistäviin aloihin ja työtä tarjoaviin yrityksiin.

Etelä-Savon maakunnassa ammatillista koulutusta järjestetään suurimmilla paikkakunnilla: Savonlinnassa, Pieksämäellä ja Mikkelissä. Te-hallinnon tavoitteena on palvella työnantaja- ja työnhakija-asiakkaita mahdollisimman hyvin koko maakunnassa.

– Ensi syksyksi olemme suunnitelleet Juvalla ja sen ympäristökunnissa järjestettävää ruoka-, puhtaus- ja elintarvikealalle ohjaavaa koulutusta, jonka tarkoitus on vastata alueen työllistämistarpeita. Tavoitteena on kehittää uudenlainen malli suunnitella ja toteuttaa koulutusta tiivistämällä yhteistyötä työnantajien kanssa, kertoo Etelä-Savon te-toimiston asiantuntija Mari Roikonen.

Hänen mukaansa osaamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen ja toimintatapojen löytäminen saavutetaan parhaiten hyvällä verkostoyhteistyöllä.

– Juvalla ja ympäristökunnissa järjestettävän koulutuksen lähtökohtana on tarjota koulutusta, joka palvelee mahdollisimman monen työnantajan osaamistarpeita sekä mahdollisimman monen työnhakija-asiakkaan osaamisen kehittämistarpeita työllistymisen parantamiseksi.