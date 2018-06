Juhannus ilman kokkoa? â€“ Siikakosken kylÃ¤yhdistys pÃ¤Ã¤ttÃ¤Ã¤ kokon polttamisesta huomenna

Metsäpalovaroitus saattaa vaikuttaa juhannuskokkojen polttamiseen tänä juhannuksena. Kuosmalan kyläyhdistys on jo ainakin kolmen vuosikymmenen ajan polttanut julkisen juhannuskokon Siikakoskella. Nyt tänä juhannuksena kokon poltto uhkaa jäädä ensi kerran väliin, jos metsäpalovaroitus on voimassa vielä juhannusviikolla.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Maljanen sanoo, että Siikakosken kokon polttaminen varmistuu vasta juhannusaaton kynnyksellä. Kyläyhdistyksellä on huomenna (keskiviikko 20.6.) talkoot juhannuskokon pystyttämiseksi, jos sää polttamisen aattona sallii.

– Jos metsäpalovaroitus on juhannusaattona todennäköinen, kokko jää polttamatta. Kokkopaikka on sen verran kriittisessä paikassa puusillan lähellä eikä metsäkään ole siitä kaukana, Lauri Maljanen kertoo.

Maljasen mukaan Siikakosken juhannuskokolla on ainakin 30-vuotisen perinteet. Tämän kesän kuivuudesta kertoo se, että nyt ensimmäisen kerran 30 vuoteen kokko uhkaa jäädä Siikakoskella polttamatta. Maljasen mukaan vettä saa juhannusviikolla sataa ja paljon, ennen kuin rutikuiva maasto kunnolla kastuu.

Maljanen kertoo, että ainoastaan kerran Siikakosken kokko uhkasi jäädä polttamatta, mutta silloinkin joku oli käynyt tuikkaamassa se tulee. Tänä vuonna kokkotarpeita ei raijata paikalleen, jos metsäpalovaroitus on voimassa.

– Tänä vuonna sellaista riskiä ei oteta. Kokkotarpeitten pois raijaaminen on sen verran vaikeaa, jos metsäpalovaroitus on voimassa. Päätös Kuosmalan kyläyhdistyksessä tehdään ennen juhannusta keskiviikkona juhannuksen säätiedotusten perusteella, sanoo Lauri Maljanen.

Julkisten juhannuskokkojen polttaminen on Juvalla vähentynyt. Eri tapahtumasivustoille ei tänä vuonna ole ilmoitettu enää ainuttakaan julkista juhannuskokon polttotapahtumaa.

Palomestari Asko Valtonen Juvan paloasemalta on tehnyt saman havainnon.

– Myös yksityisten juhannuskokkojen polttaminen on vähentynyt. Ihmiset viettävät juhannusta muulla tavoin kuin kokoontumalla kokkojen ääreen, Valtonen sanoo.

