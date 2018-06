Juvan tarkastuslautakunta: Essotesta ei ole saatu apua juvalaisten terveydenhoitoon

Tarkastuslautakunta kaipaa vauhtia Juvan elinkeinopolitiikkaa, jämäkkää kunnan edunvalvontaa Essotessa sekä vuoden myöhässä olevan salaattikirjan loppuunsaattamista. Nämä kolme teemaa myös tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Karila (kesk.) nostaa viime vuoden tarkastuskertomuksen ytimeen.

Karila sanoo suoraan, että tarkastuslautakunta ei ole vakuuttunut siitä lisäarvosta, jonka sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Essoten hoitoon toi. Suuren yksikön apu ei lopulta toteutunutkaan.

Maankuulusta terveyskeskuksesta tuli suuren yksikön osa, ja vuodessa Juva ajautui lääkäripulaan.

– Emme ole enää samalla tasolla kuin ennen. Kuvittelimme, että saamme joustavasti Essotesta apua, mutta tilalle tulikin ripaus etäohjausta. Vaarana on terveydenhoidon hyvän maineen rapautuminen, Karila sanoo.

Valtuuston varapuheenjohtaja Ari Rautio (sd.) kaipasi tarkastuslautakunnalta suorempaa kritiikkiä.

– Mutta lautakunnan piilokritiikkikin on otettava vakavasti. Edunvalvonnan on oltava topakampaan Essoten hallinnossa. Nyt on kaikkien, Essoten täkäläisten virkahenkilöiden ja hallinnossa mukana olevien luottamushenkilöiden, oltava hereillä, Rautio sanoo.

Raution mukaan ”keisarilla ei ole vaatteita”. Hän sanoo, että Juvan lääkäripulassa suurimman paineen alla ovat olleet hoitajat. Hänen mielestään terveyspalvelut eivät ole niin hyvässä jamassa, kuin virkamiehet ja Essoten hallinto antavat ymmärtää. Hän ihmettelee, että nyt vuodessa on hajonnut se, joka oli aikanaan maan parasta.

Tarkastuslautakunta kritisoi vahvasti Essoten terveyspalveluissa tapahtuneita muutoksia Juvalla. Se edellyttää juvalaisten vanhusten rallin kodin ja sairaalan välillä lopettamista.

– Essoten toiminnan alkuvaiheessa juvalaisten potilaiden kotiutuksessa oli myös ongelmia. Heitä siirrettiin muualle kuin asuinkuntaan. Juvalaisia potilaita joutui jatkohoitoon muun muassa Pertunmaalle kauaksi omaisista, Karila sanoo.

Lautakunta vaatii lisää laitospaikkoja ja laadukkaan hoidon takaamista Juvalla. Samalla se edellyttää kunnanhallitukselta vahvaa edunvalvontaa, ettei Juvan hyvinvointipalveluja ajeta alas nyt, kun meneillään on mittava peruskorjaus.

