Kesä täynnä tapahtumia – mikä on sinun suosikkisi?

Kesätapahtumien kausi Juvalla on hyvässä vauhdissa. Jo toukokuussa järjestettiin uutuustapahtumat Vehmaan lenkki ja Toukosointuja, seuraavaksi edessä on Juva Rokkaa ja rokkiviikonlopun jatkoksi on Gottlund-aiheisten tapahtumien vuoro.

Mutta mikä Juvan kesäisistä tapahtumista on sinun henkilökohtainen suosikkisi? Nautitko eniten juuri rokkifestaritunnelmasta vai ehkä sittenkin paikallisravien vauhdikkaasta menosta? Vastaa alla olevaan kyselyyn ja kommentoi aihetta kommenttikenttään!

Kyselyn tulokset julkaistaan 28.6.2018 Juvan Lehdessä!

Mitä kesätapahtumaa odotat eniten? Juva Rokkaa.

Kesäkarkelot.

Juvan paikallisravit.

Joroisten musiikkipäivien konsertit Juvalla.

Hyötyyn vattukarnevaalit. Näytä tulokset