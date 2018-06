Sadoilta juvalaisilta sähköt poikki – vikaa korjataan

Suur-Savon Sähköllä on ollut vaikeuksia sähkön toimittamisen kanssa pitkin keskiviikkoa. Esimerkiksi Juvalla oli pahimmillaan noin kello 13 iltapäivällä lähes 350 kotitaloutta ilman sähköä.

Sittemmin sähköttömien talouksien määrä lähti laskuun, mutta lähti kipuamaan uudestaan ylös noin kello 15. Tällä hetkellä sähköt on poikki noin 130 juvalaistaloudesta.

Koko Järvi-Suomen Energian jakelualueella sähköttömiä kotitalouksia on ollut tiistaina jopa 3000. Tällä hetkellä määrä on pudonnut noin tuhanteen.

Järvi-Suomen Energian Vikapalvelun mukaan sähkökatkoja aiheuttaneiden vikojen korjaus on käynnissä ja sähköt pyritään palauttamaan kaikkiin jakelualueen kotitalouksiin mahdollisimman pian.