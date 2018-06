”Näen jäätävästi potentiaalia” – Vehmaan markkinointitiimin uusin jäsen Mirjami Laitinen luottaa alueen vetovoimaan

Vehmaan aluetta markkoinoiva tiimi on saanut täydennystä. Alueen markkinoinnista ensisijaisesti vastaavan Juvan kunnan kehittämispäällikön Heidi Hännisen sekä niin ikään markkinointityössä osaltaan mukana olevien hallintojohtaja Antti Kinnusen ja vs. teknisen johtajan Vesa Kankkusen rinnalle iskuryhmään on liittynyt Mirjami Laitinen.

Laitinen keskittyy hänelle luontevimpiin tehtäviin eli luomaan yhteyksiä yritysmaailmaan sekä kartoittamaan niin yrittäjien, muiden juvalaisten kuin Vehmaan alueella liikkuvien matkailijoidenkin tarpeita. Viime kädessä hänen työnsä tavoitteena on hankkia Vehmaaseen lisää yrityksiä, lisää yritystoiminnan käytössä olevia neliöitä ja lisää työpaikkoja.

Naisen into uutta tehtäväänsä kohtaan ja usko omaan osaamiseen ovat korkealla.

– Vahvuuksiani on ehdottomasti se, että olen ovien avaaja ja ihmisten kohtaaja. Yleensä pääsen keskustelemaan sinne, minne minun pitää päästä keskustelemaan, Laitinen arvioi.

– Lisäksi minulla on iso verkosta, jonka tuon kokonaisuudessaan tähän projektiin, hän lisää.

Laitinen on luonut ja laajentanut mainitsemiaan verkostaja käytännössä läpi koko työuransa. Juvalaisille hän lienee tutuin JSP-Keittiöiden palveluksessa toimimiensa vuosien kautta, mutta Laitinen on työskennellyt rakennus- ja kalustealalla myös muun muassa pääkaupunkiseudulla.

Tätä nykyä Juvan Härkälässä asuva ja sieltä käsin vaikuttava nainen saa palkkansa oman Miikku Oy -nimisen yrityksensä kautta. Sen toimialana on virallisten muotoilujen mukaan toimihenkilöpalvelut.

– Suomeksi se tarkoittaa asiakkaiden hankintaa myynnin ja markkinoiden kautta. Vehmaan markkinoinnissakin minun osuuteni on loppujen lopuksi vähän kuin myyntityötä, sillä tavoitteena on saada aikaiseksi kaupat eli yritys asettumaan alueelle, Laitinen sanoo.

Nyt, kesäkuun kääntyessä kohti loppua, Vehmaan alueen markkinointisuunnitelma on saatu valmiiksi. Se on myös hyväksytty Juvan kunnnahallituksessa. Lisäksi kunnanhallitus on esittänyt ja -valtuusto sittemmin myöntänyt lisämäärärahan markkinointisuunnitelman varsinaista toteuttamista varten. Kuuden vuoden aikana käytettävissä on yhteensä 260 000 euroa.

Kyseisen summan turvin pyritään saavuttamaan ainakin yksi kolmesta kunnianhimoisesta tavoitteesta.

– Saada Vehmaan alueelle kahdeksan uutta yritystä, saada sinne 3000 neliömetriä lisää liiketilaa tai saada luotua 50 uutta työpaikkaa. Näitä kolmea mittaria seuraamme ja olemme päässeet tavoitteeseen, jos joku niistä toteutuu vuoteen 2023 mennessä, Hänninen toteaa.

Laitinen uskoo ponnistelujen tuottavan tulosta.

– Minulle henkilökohtaisesti tämä (Vehmaan markkinointi) on jonkinasteinen kutsumuslaji. Näen Vehmaassa niin jäätävästi potentiaalia, että haluan viedä siitä viestiä laajalle. Juuri nyt alueeseen kohdistuu kaiken lisäksi erityistä positiivista huomiota viitostieremontin takia.

Lue lisää Vehmaan alueen markkinoinnin uusista tuulista 20.6.2018 Juvan Lehdestä!