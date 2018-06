Jalkapallon MM-kisoissa kävi vieraita myös Juvalta – kisäjärjestelyt saavat roimasti kehuja

Venäjällä järjestettävistä jalkapallon MM-kisoista on saatu nauttia jo viikon ajan. Kotisohville turnaus on tarjonnut laadukasta urheiluviihdettä ja monia yllätyksiä, mutta miten kisajärjestelyt ovat onnistuneet paikan päällä?

Hyvin, ainakin jos juvalaiselta Hannu Summaselta kysytään. Kisojen avausviikonloppuna ottelua Marokko-Iran Pietarissa katsomassa käyneen Summasen mukaan kaupungissa liikkuminen on tehty helpoksi. Kisaturistien tuomasta ruuhkasta huolimatta liikenne ei tukkeutunut stadionillakaan. Itse kaupunkiin pääsee helposti Allegrolla, kunhan lipun on muistanut ostaa hyvissä ajoin ennen kisamatkaa.

– Paikallaan ei jouduttu paljoa seisomaan, vaan jatkuvasti päästiin eteenpäin, Summanen kehuu.

Paikalliseen hintatasoon MM-karnevaalit eivät ole tuoneet korotusta. Pietari onkin suomalaiselle kisaturistille suhteellisen huokea matkakohde.

– Taksilla jouduttiin kulkemaan paljon ja se oli todella edullista.

Oman turvallisuuden puolesta ei tarvitse pelätä, sillä etenkin stadionien ympärillä miliisejä riittää. Summasen mukaan kaupunki on mennyt paljon eteenpäin turvallisuuden ja siisteyden suhteen viimeisen 20 vuoden aikana.

Summanen tiivistää kisamatkan napakkaan toteamukseen.

– Helppo mennä ja helppo olla. Tästä voi moni muu kisaisäntä ottaa oppia.

Erityisesti Summasen huomion kiinnitti iranilaisten kannattajien määrä Pietarissa. Katukuvan täyttäneiden punavalkoisten kannatuslaulut ja -huudot kaikuivat ympäri kaupunkia, keräten hyväntahtoista huomiota myös muiden kisamaiden kannattajilta.

– Heitä oli saapunut paikalle ympäri maailmaa, huomattavasti enemmän kuin vastustajana olleen Marokon kannattajia.

Liekö Iranin hiukan yllättävä 0-1 voitto Marokosta siis aktiivisen kannattajajoukon ansiota. Toki myös kisaisännät osoittivat läsnäoloaan Venäjän kaataessa Saudi-Arabina murskanumeroin 5-0.

– Kyllä siellä jonkin verran autot tööttäilivät Venäjän avausvoiton jälkeen.

Vaikka venäläisten kannattajien aikaisemmissa kisoissa aiheuttamista järjestyshäiriöistä on ollut ennen kisojen alkua puhetta, ei Summanen havainnut asian suhteen minkäänlaisia ongelmia. Riski ylilyönteihin saattaa kuitenkin kasvaa tosipelien alkaessa. Miehellä riittää kuitenkin luottoa kannattajien väliseen solidaarisuuteen.

– Kaikki ollaan lopulta samaa jengiä, jalkapallofaneja.

