Huutokauppa keräsi ennätysyleisön – konkarimeklari selvisi urakastaan neljässä tunnissa

Hopeinen kahvisetti, divaaneja, Arabian soppakulho, lukuisa määrä tauluja, lasipulloja, maljakoita, hevoskiesit, kirkkoreki ja kaikenlaista kartanon tavaraa oli tasan viikko sitten sunnuntaina huutokaupassa Vehmaassa. Meklari Mikko Paavola huudatti parisataapäistä yleisöä ja yleisö lähti innokkaasti mukaan. Päivän tuotto oli useita tuhansia euroja.

Myynnissä oli yli 240 erilaista Vehmaan kartanolta kerättyä tavaraa. Sunnuntain huutokaupassa suurin osa tavaroista löysi uuden omistajan. Korkein huuto 1450 euroa, jolla pääsi metallisten kierreportaiden omistajaksi. Arabian soppakulholle kertyi hintaa vaivaiset 110 euroa.

Heli ja Jenni Inkinen olivat varta vasten lähteneet Vehmaan huutokauppaan Savonlinnasta. Heistä huutokaupat ovat mukavia tapahtumia, joissa on kiva käydä. Varsinaisia ostoaikeita heillä ei ollut, vaikka olivat ilmoittautuneet ostajiksi ja ottaneet numerolapun.

– Vanhat tavarat aina kiinnostavat ja emaliastiat erityisesti, Heli Inkinen sanoi.

Vehmaan huutokaupan tavaravalikoima oli laaja ja se kokosi ainakin pari sataa enemmän tai vähemmän innokasta ostajaa. Osa huutokauppayleisöstä oli tullut ihan uteliaisuuttaan katsomaan, millaista tavaraa kartanossa on huutokauppaan pantu.

Vehmaan vanha isäntä Nils Grotenfelt kertoi, että huutokaupattavat tavarat on kaikki koottu kartanon esineistöstä. Mukana oli vanhoja isoja tauluja ja muotokuvia, joiden kohteista ei edes Nils Grotenfeltillä ollut tarkempaa tietoa. Tauluista kuitenkin asiantuntematonkin näki, etteivät ne olleet ihan viime päivien maalauksia.

Huutokaupan helsinkiläinen meklari Mikko Paavola sanoi huutokauppaa esineistöltään hyvin monipuoliseksi.

– Mukana on vanhoja, hyväkuntoisia astioita ja huonekaluja sekä uusia lähes käyttämättömiä tavaroita. Olen varautunut viiden tunnin meklarointiin. Tämä on kesän suurin huutokauppa ja jo kolmas kuukauden sisällä. Myynnissä on yli 240 erilaista tavaraa ja pääosa tavaroista 1900-luvulta tai vuosisadan alusta, Mikko Paavola kertoi.

Loppujen lopuksi Paavola selvisi meklariurakastaan neljässä tunnissa. Suurin osa tavaroista meni kaupaksi, mutta 1000 euron pohjahinnaksi hinnoiteltu 90-luvun Volvo jäi myymättä 450 euron huudosta huolimatta. Paavolan mukaan sunnuntain huutokaupassa oli mukana myös todellisia ostajia, jotka tekivät parisen kymmentä huutoa.

