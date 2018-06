Antti Kuosmasen kolumni: Juva voisi erottua edukseen pitämällä paikat tiptop-kunnossa

Kaupungistuminen on niin sanottu megatrendi, maailmanlaajuinen valtavan suuri ilmiö, ja myös historiallisuudessaan ennen näkemätön. Vielä olla lähelläkään päätepistettä, vaikka hidastuahan trendin aikanaan täytyy, jos ei muusta syystä niin siitä, että ei ole enää väkeä, joka maalta kaupunkeihin muuttaisi.

Toisaalta on jo näkyvissä sekin, että pienistä kaupungeista muutetaan isoihin. Tässä juggernautissa on Juvankin ponnisteltava selviytyäkseen, ja kuten viime kolumnissani sanoin, loppujen lopuksi oma apu on paitsi paras niin ehkä myös ainoa apu, joka on siihen tarjolla.

On selvää, että pienten paikkakuntien menestymisen, jopa eloonjäämisen, ratkaisevat isot asiat: luonnonvarat, liikenneyhteydet, kekseliäisyys (hienommalta nimeltään innovatiivisuus). Väistämättä niiden kohtalo riippuu paljolti myös muualla tehdyistä päätöksistä, joihin ne voivat vaikuttaa vain rajallisesti eivätkä monessa tapauksessa ollenkaan.

Nämä reunaehdot muistaen on kuitenkin myös materiaalisesti pienempiä asioita, joilla on vaikutusta ja jotka voidaan aivan itse toteuttaa. Materiaalista merkitystäkin niillä on, varsinkin sellaisille elinkeinoille, joissa ihmisten subjektiivisilla kokemuksilla miellyttävyydestä ja houkuttavuudesta on merkitystä. Kuten vaikka matkailussa ja kulttuurielämysten tarjoamisessa.

Valitettavasti niin Juvan kuin hyvin monien muidenkin Suomen pienten (ja myös suurten mutta se ei kuulu tähän) kuntien taajamat pilattiin aikoinaan rumalla ja vanhaa tuhoavalla rakentamisella. TVH täydensi hävityksen piittaamattomalla tienrakennuksellaan. Jälkiä on jälkeenpäin yritetty hieman paikkailla, mutta toivotontahan se on. Koko kylän pääraitti olisi muutamaa vanhempaa taloa lukuun ottamatta purettava ja rakennettava uudet tilalle.

Se ei ole mahdollista, mutta jotain pienempää olisi tehtävissä. Ei vain kirkonkylässä vaan koko pitäjässä Juva voisi erottua edukseen – eikä erottuminen olisi edes vaikeaa, niin surkea on tilanne kaikkialla Suomessa pääkaupunkiseutua myöten – suoristamalla joka tolpan jonka pitää pystysuorassa olla, pitämällä katukiveykset ehjänä, putsaamalla hiekat ja muut roinat ja roskat sitä mukaa kuin niitä kertyy, maalaamalla suttuiset pinnat ja ylipäätään pitämällä paikat tiptop-kunnossa.

Ei tämäkään tietysti ihan ilmaiseksi tapahdu, eikä se tapahdu ilman että kaikki kuntalaiset ottavat asian omakseen ja pitävät sitä tärkeänä. Valtion viranomaiset olisi myös painostettava kuntoonpanotalkoisiin, ja se mikä on kuntoon pantu, olisi myös kunnossa pidettävä.

Rahapula ja jonkinlainen tiedostamaton tappiomieliala voi sysätä tällaiset asiat taka-alalle. Mutta juvalaisten pitäisi taistella sitä vastaan ja luoda pitäjästään myös ohikulkeville – ja paikkakunnalle poikkeaville – mielikuva, että siinäpä paikka, jossa voisi pysähtyä toistekin, ja jossa varmaan isommatkin asiat pidetään raiteillaan. Ja me juvalaiset, niin päätoimiset kuin itseni kaltaiset osa-aikaiset, voisimme olla kotikunnastamme vielä ylpeämpiä kuin nyt.

Antti Kuosmanen

Kirjoittaja on Juvalla syntynyt eläkkeellä oleva diplomaatti, joka on toiminut ulkoministeriön osastopäällikkönä ja suurlähettiläänä.