Juva Rokkaa taas viikonloppuna – ”ihmisiä tuntuu tulevan pitkienkin matkojen takaa Juvalle”

Juvalla rokataan tuleva viikonloppuna, kun kuudetta kertaa järjestettävä Juva Rokkaa-festari täyttää Juva Campingin alueen musiikilla ja festaritunnelmalla. Tämän vuoden Juva Rokkaa -festarin esiintyjäkaarti on Suomen kärkikaartia. Perjantaina 29.6 esiintyvät Juha Tapio, Kaija Koo, JVG ja Evelina. Uutuutena taaimmassa anniskeluteltassa on diskoalue, jossa perjantaina yleisöä tanssittaa DJ. Haraldin Aikamatka. Portit avataan kello 18 ja ne sulkeutuvat kello 02.

Lauantaina 30.6. lavalle nousevat Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Popeda, Klamydia, Ruoska, Jarkko Ahola, Ellinoora ja Arttu Lindeman. Anniskeluteltassa tanssittaa A-Team. Portit avataan kello 14 ja suljetaan kello 02.

Lippujen ennakkomyynti on ollut vilkasta. Kuitenkin kaikissa myyntipisteissä on saatavana perjantain, lauantain ja 2 päivän (pe-la) yhteislippuja koko ajan. Huomattavaa on, että 2 päivän yhteislippuja myydään vain ennakosta.

– Lippuja on saatavilla ennakkomyyntipisteissä aina tapahtumaan saakka. Ihmisiä tuntuu tulevan pitkienkin matkojen takaa Juvalle, ja lippukauppa on jopa parempaa kuin vuosi sitten. Yleisön on hyvä muistaa tulla hyvissä ajoin. Toivomme, että yleisö seuraa opasteita ja järjestyksenvalvojien ohjeita sekä tuo mukanaan iloista mieltä ja pilkettä silmäkulmassa. Leppoisa meininki, loistavat esiintyjät, toimivat palvelut ja kaunis festarialue järven rannalla on kaiken a ja o, sanoo festivaalin promoottori Vesa Kontiainen.

Festivaalit juontaa Mika Kuha. Juva Rokkaa- festareille ei ole ikärajaa. Uutuutena Juva Rokkaa-festareilla on se, että 70- vuotiaat ja sen yli olevat pääsevät tapahtumaan ilmaiseksi. Ikä on tietenkin todistettava.

Paikoitusalueet sijaitsevat Juvan ABC:n lähistöllä olevalla alueella, edellisvuosien tapaan. Seuraa opasteita. Festaribussit kulkevat molempina päivinä Mikkelistä ja Savonlinnasta.

Tapahtumasta kaikki olennainen tieto löytyy www.juvarokkaa.fi. Sieltä löytyy tietoa muun muassa ennakkomyyntipisteistä, lippujen hinnoista, festaribusseista, majoituksesta, infoteksteistä, aikatauluista ja niin edelleen. Juva Rokkaa löytyy myös Facebookista ja Instagramista.