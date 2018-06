Juvan takseissa muutoksia: yksi lopettaa, yksi aloittaa

Heinäkuun alussa voimaanastuva taksilain muutos ei mullista Juvan taksitoimintaa. Sen sijaan koko taksiala on Juvalla kokemassa muita muutoksia.

Alalle on tulossa ihan uusi yritys. Kaksi yrittäjää puolestaan on lopettamassa toimintaansa. Myös taksiasemapäivystys muuttuu, kun ainakin kaksi yritystä on jättäytymässä päivystysringin ulkopuolelle.

Juvalle on toukokuussa perustettu kolmen autoilijan muodostama Taksiässät Oy-niminen yritys. Sen osakkaina ovat Jukka Hämäläinen, Seppo Kaipainen ja Teppo Muttilainen. Muttilainen on myynyt oman taksiyrityksensä liiketoiminnan.

Myös lähes kahdeksan vuotta Juvalla taksia ajanut yrittäjä Tuula Holm lopettaa yritystoiminnan. Holmin yritystoiminnan lopettamisen syyt ovat terveydellisiä. Hän jää eläkkeelle heinäkuun alusta ja samalla lopettaa päivystyksen Juvan taksiasemalla ja irtautuu muistakin taksisopimuksista.

Taksiautoilija Jaakko Mattila aikoo jättäytyä pois Juvan taksikoppipäivystyksestä.

– Kun ikää on tullut lisää, yövalvomiset käyvät jo raskaiksi. Sen takia jään pois. Taksipalvelut kuitenkin Juvalla säilyvät laadukkaina ja yrittäjien parissa vallitsee eteenpäin katsova, positiivinen henki, Mattila sanoo.

Juvan Taksiyhdistyksen puheenjohtaja Markku Pesonen kertoo, että heinäkuun alussa voimaan tuleva taksilain muutos poistaa takseilta päivystysvelvollisuuden. Juhannuksen alla Pesosella ei vielä ollut tietoa, miten taksien vuoropäivystys Juvalla heinäkuun alussa järjestetään. Nykyään taksipäivystys on ollut Juvalla vuorokauden ympäri ja Pesonen uskoo koppipäivystyksen säilyvän.

