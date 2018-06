Juvalta kohteita Unescon geopark-listalle? – tarkastajat käynnille ensi viikolla

Neljä Juvan geologisesti erikoista luontokohdetta on ehdolla Unescon geopark-kohteeksi. Juvalta ehdolla ovat Karihiekka, Raintsaari sekä Sarkasvuori ja Enkelinpesä kalliomaalauksineen.

Unescon kaksi evaluaattoria Kreikasta ja Vietnamista tulee jo heinäkuun alussa tutustumaan Juvan geopark-kohteisiin. Päätös Unescon geopuisto-statuksen saamisesta ratkeaa runsaan vuoden kuluttua.

Unescon kansainväliseen geopuisto-statukseen on Saimaan alueelta ehdolla kohteita yhdeksän eri kunnan alueelta. Evaluaattorit aikovat heinäkuun alussa kiertää ehdolla olevat kohteet. Kierroksen jälkeen evaluaattorit arvioivat esitettyjen kohteiden geologiset ja tieteelliset arvot.

Evaluointikierroksen jälkeen noin vuoden sisällä evaluoijat tekevät päätöksen, mitkä kohteet hyväksytään Unescon geopuisto-kohteeksi. Evaluaattorit arvioivat esitettyjen kohteiden erikoisuutta, niiden geologista merkitystä sekä geologista perintöä.

Saimaan alueen yhdeksän kuntaa Juva, Puumala, Sulkava, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lappeenranta, Mikkeli ja Imatra ovat perustaneet Saimaan geopark-nimisen yhteisen yhdistyksen. Suomi on yhdessä kuntien sekä Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntaliittojen kanssa jättänyt Unescolle hakemuksen geopuiston perustamisesta Saimaalle.

Ehdotus Saimaan Geoparkista käsittää yli 6000 neliökilometriä. Se rajautuu Vekaransalmen, Salpausselän ja Lohilahden väliseen alueeseen. Maailmanlaajuiseen verkostoon on hyväksytty 127 aluetta 35 maasta.

Unescon geopark on maailmanperintökohteeksi verrattava geologisesti arvokas ja erikoinen alue. Koulut ja muut oppilaitokset voivat opetuksessaan hyödyntää geopuiston sisältöjä. Tavoite on lisätä geopuiston arvostusta sekä kansainvälisesti että paikallisesti.

