Kellarigallerian kesänäyttelyssä kurkotellaan kuuta – tänään järjestettävissä avajaissa kuullaan ukuleleorkesteria

Ukkolan Kellarigallerian pihasta ja piharakennuksista eivät katseen vangitsevat yksityiskohdat lopu. Käy melkein sääliksi silmiä, jotka haluaisivat hakeutua samaan aikaan lukuisiin eri suuntiin.

Ne janoavat päästä tarkastelemaan gallerian nimikkotilan, kellarin, rappusille aseteltuja, jo edesmenneiden astelijoiden jälkeensä jättämän tähtipölyn täyttämiä kenkiä. Myös piha-alueen sisäänkäynnin yläpuolelle ripustetun taivaita tavoittelevan aurinkopurjeen, avaruussukkulaksi muunnetun kodan ja Kellarigallerian ehkä suurimman elämyksen, camera obscuran eli hämärän huoneen tutkiminen kiinnostaisi.

Tänä kesänä Universumi-teeman ympärille koottua näyttelyä katsomaan saapuvien kannattaakin olla liikenteessä ilman minuuttiaikataulua.

– Täältä ei välttämättä tarvitsisi olla kauhea tarve lähteä pois. Päinvastoin, tänne voi tulla esimerkiksi perheen kanssa ja syödä näyttelyyn tutustumisen lomassa vaikka eväitä, Kellarigallerian pihapiirissä asuva Päivi Lehmusvuori sanoo.

– Tämä ei ole museo, eikä tämä ole edes galleria sanan perinteisessä mielessä. Tämä on pysähdys- ja levähdyspaikka, Lehmusvuoren rinnalla kesänäyttelyn valmistamiseen osallistuva oululaistaiteilija Sirpa Heikkinen täydentää.

Lehmusvuoren ja Heikkisen lisäksi nyt jo seitsemättä perättäistä kesää toimivan Kellarigallerian taustavoimiin kuuluvat juvalaiset Johanna Hirvonen ja Leena Orro. Orro on ollut mukana alusta asti, Hirvonenkin jo kolme kesää.

Yhteistyö neljän naisen kesken on sujunut varsin kitkatta.

– Hirmu luontevasti taas tämänkin vuoden näyttely on lähtenyt kehittymään, Päivi Lehmusvuori kertoo.

– Sitä paitsi näyttelyidemme idea on aina ollut osittain myös taiteen karnevalisoiminen ja sen osoittaminen, että meillä kaikilla on oikeus taiteeseen, siis myös sen tekemiseen. Mukana on joka vuosi jokin interaktiivinen juttu, jonka kautta näyttelystä tulee yhdessä yleisön kanssa tehty kokonaisuus, hän lisää.

Niin paljon kuin Kellarigallerian nelikko kesänäyttelyiden järjestämisestä nauttiikin, huomenna avattava Universumi-näyttely jää heidän viimeisekseen. Juvan kirjastonjohtajan tehtävästä eläkkeelle pian jäävän Lehmusvuoren mukaan taide kuten elämä yleensä on toisaalta luopumista, toisaalta uuden luomista.

– Sitä paitsi onhan maailmankaikkeus nyt erittäin sopiva aihe lopettaa, hän kommentoi.

Ennen yhden aikakauden päätepistettä on kuitenkin aika juhlistaa viimeisen näyttelykesän alkua.

– Avajaisemme ovat aina olleet ohjelmallisia. Tänä vuonna paikalle saadaan Ukevox-ukuleleorkesteri, joka on luvannut soittaa ukuleleilla mitä tahansa. Itse ainakin odotan heidän esiintymistään suurella mielenkiinnolla, Lehmusvuori hymyilee.

Ukkolan Kellarigallerian Universumi-näyttelyn avajaiset perjantaina 29.6. klo 13.