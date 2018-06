Pihapiirissä pesivä tuulihaukka pitää myyrät kaukana – juvalainen rengastaja toivoo paikallisilta vinkkejä petolinnun pesintäpaikoista

Tuulihaukan poikaset katselevat närkästyneinä kameran linssiin. Tai ainakin närkästyneeltä ne näyttävät lintuihin vihkiytymättömän toimittajan mielestä. Ilme happanee entisestään, kun Petri Martikaisen käsi nappaa poikaset hellin ottein huomaansa. Nyt olisi aika laittaa nuorikoille renkaat jalkaan.

Siivekkäistä ja muista luomakunnan eläimistä jo pienestä pitäen kiinnostunut Martikainen on rengastanut lintuja viiden vuoden ajan. Hyönteistutkijana kunnostautuneen miehen korviin oli kantautunut tieto, että lintukartoitukseen tarvittaisiin kipeästi apuvoimia.

– Esimerkiksi minä olen nyt ainoa juvalla asuva , Martikainen toteaa.

Oppinsa rengastamiseen Martikainen haki puumalalaiselta harrastajalta, joka kävi näyttämässä hänelle alan niksit kädestä pitäen. Lisäksi rengastusluvan saamiseksi piti suorittaa tentti, jossa testataan hakijan kykyä tunnistaa Suomessa säännöllisesti pesivät lajit ja runsaimmat läpimuuttajat.

– Renkaita ei ilman lupaa ole mahdollista edes saada.

Lintujen rengastamiseen on monia tärkeitä syitä: lintukannan koko, yksilöiden elinikä ja muuttoreitit selviävät kaikki rengastamisen ansiosta. Rengastamiseen on luotu kansainvälinen standardi, jonka ansiosta renkaiden antamaa tietoa voidaan tulkita rajoista, kielestä tai kansalaisuuksista riippumatta.

Martikainen aloittaa rengastamisen kokemuksen tuomalla rutiinilla. Ensin lintu otetaan siipien kohdalta varmaan otteeseen, sitten rinkula pujotetaan jalkaan ja lopulta kiristetään varovaisesti pihtien avulla paikalleen. Rengastamisen yhteydestä linnusta mitataan sen paino ja siiven pituus. Myöhemmin tiedot talletetaan rengastajien yhteiseen tietokantaan.

Lintujen rengastamisesta on tärkeää muistaa, että itse rengastaminen ei ole tutkimuksen kannalta olennaisin tapahtuma. Kaikki tärkeä tieto saadaan selville silloin, kun rengastettu yksilö löydetään uudelleen. Tällöin linnusta saatuja tietoja voidaan verrata rengastamisen aikaisiin tietoihin. Kuolleesta linnusta kannattaakin aina tarkistaa, onko sen jalassa rengasta. Löydöstä kannattaa tämän jälkeen ilmoittaa Luonnontieteelliseen keskusmuseoon.

Linnunpoikasen rengastamiseen on sen kuoriutumisen jälkeen hyvin lyhyt aikaikkuna. Liian aikaisin rengasta ei voi kiinnittää, sillä silloin se luiskahtaa keskenkasvuisen jalasta. Jos pesälle saapuu liian myöhään, ovat siivekkäät jo lentäneet kotoa pois.

– Sunnuntaina minulle tuli tieto harmaasiepon poikasten kuoriutumisesta. Ne pitäisi nyt juhannusviikonlopun aikana keretä rengastamaan.

Rengastajan työssä tärkeänä apuna toimivat paikallisten vinkit. Lintuhavaintojen ja pesälöytöjen raportoiminen nopeuttavat huomattavasti urakkaa, kun pesiä ei erikseen tarvitse käydä etsimässä. Jos esimerkiksi tuulihaukan näkee lentävän usein oman pihan lähettyvillä, kannattaa Martikaiseen ottaa yhteyttä. Tuulihaukat pesivät mielellään pöntöissä, joten sellaisen vieminen paikalle tarjoaa hyvän rengastuspaikan vuodesta toiseen.

Tuulihaukka on sitä paitsi mitä hyödyllisin lintu: yksi poikue syö kesän mittaan satoja myyriä. Martikainen kuulisi mielellään vinkkejä etenkin petolintujen, mustarastaan ja tikkojen pesinnästä.

