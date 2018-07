Raamatun sana leviää moottoripyörän ratsailta – kristityt motoristit kiertävät Suomea jo seitsemättä vuotta peräkkäin

– Kyllä se vaatii luottamusta taivaan Isään hypätä tuollaisen voimakoneen päälle ja liikenteeseen.

Näin vitsaili juvalainen Raija Ruohonen ihastellessaan kristillisen moottoripyöräkerho Gospel Ridersin kulkupelejä kerholaisten vieraillessa Juvalla viime tiistaina. Vierailu oli osa kerhon seitsemänvuotista ”Seitsemän kertaa Suomi Finland” -kampanjaa, jonka aikana motoristit ovat levittäneet evankeliumin sanomaa ympäri Suomea. Kampanja saavutti tänä kesänä viimeisen vuotensa, jonka kunniaksi kesän kiertue sai nimekseen ”Se on Täytetty!”. Seitsemännellä kiertueella Suomea kiersi asiaankuuluvasti seitsemän eri motoristiryhmää.

– Moottoripyörät toimivat ihmisille hyvänä keinona keskustelun aloittamiselle. Kyllä monet sitten uskonasioistakin kyselevät, kertoo kerhon jäsenistöön kuuluva Jorma Kuitunen.

Vuonna 1980 perustettu Gospel Riders on Euroopan suurin kristillinen moottoripyöräkerho. Toistatuhatta jäsentä omaavalla järjestöllä on Suomessa 24 aluekerhoa. Lisäksi Gospel Ridersilla on sisarkerhot Virossa, Etelä-Afrikassa ja Kanadassa.

Ahkerin teiden ritari Juvalle saapuneista motoristeista on Timo Sund. Gospel Riderssin Pohjois-Karjalan alueen aluevastaava on ollut mukana kampanjassa sen jokaisena seitsemänä vuonna, oman ryhmänsä jokaisena kietuepäivänä, oman ryhmänsä jokaisessa kohteessa.

– Kun kuulin kampanjasta vuonna 2012, niin ilmoittauduin heti maaliskuussa mukaan. Vaimo vähän suuttui, kun muistin ilmoittaa hänelle kesän suunnitelmasta vasta huhtikuun puolella, Sund naureskelee.

Tien päälle miehen on saanut joka vuosi lähtemään vakaa usko evankeliumin sanoman tärkeyteen.

– Tai no kyllä siinä mukana on luovaa hulluuttakin.

Kuitunen toivoisi toimintaan mukaan hartaasti myös nuorempia motoristeja. Kerhon keski-ikä huitelee tällä hetkellä korkeissa lukemissa.

– Minähän liityin kerhoon nuorena miehenä, ja silloin vanhempia jäseniä aina vähän papoteltiin. Nyt ei oikein kukaan voi toisia täällä papotella.

Lue koko juttu Juvan Lehden tämän viikon lehdestä.