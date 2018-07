Kiinteistöyhtiö pystyssä, kirjatehdas konkurssiin – Bookwell Digital Oy teki 2,8 miljoonan euron tappion ja jätti 20 ihmistä vaille työtä

Nykyaikaiseksi uudistettu kirjapaino Juvalla teki 2,8 miljoonan euron tappion. Bookwell Digital Oy ajautui konkurssiin. 20 ihmistä jäi työttömäksi.

Bookwell Digital Oy:n Juvan tehtaan pääluottamusmies Jari Seilonen sanoi, että konkurssia oli osattu työntekijöiden parissa jo odottaa.

– Lomautukset alkoivat jo huhtikuussa ja tuotantoa oli kevään aikana jo ajettu alas. Kirjatehtaassa on ollut töissä 20 ihmistä. Nyt kaikki kirjatehtaan 16 työntekijää ja neljä toimihenkilöä konkurssipesä on irtisanonut, Seilonen kertoi.

Pääluottamusmies Jari Seilonen kuvailee työntekijöiden tunnelmia apeiksi, koska kirjapainoalan töitä ei Juvalla ei ole.

– Kaikki työntekijät ovat kirjapainoalan ammattilaisia. Moni on tehnyt koko työuransa Juvan kirjatehtaassa. Siinä mielessä konkurssi on meille kaikille ikävä asia, Seilonen sanoi.

Juvan hallintojohtaja Antti Kinnunen sanoo kunnan olevan 49 prosentin osuudella kirjatehtaan kiinteistöyhtiön vähemmistöosakas. Kunta sijoitus on 420 000 euroa, Bookwellin 430 000 euroa. Kiinteistöyhtiö omistaa 6300 neliön hallin.

Kiinteistöyhtiötä ei Kinnusen mukaan ole haettu konkurssiin. Konkurssipesän hoitajat selvittävät kiinteistön käyttömahdollisuuksia. Yksi vaihtoehto on vuokrata halli tai hakea kiinteistöyhtiökin konkurssiin. Kinnusen mukaan kirjatehtaan juhannuksen alla tehdyn konkurssin yhteydessä myös kiinteistöyhtiön konkurssiin hakeutuminen oli todennäköistä, kun vuokralaista ei enää ollut.

– Se oli ensimmäinen vaihtoehto, mutta nyt parisen viikkoa kirjatehtaan konkurssin jälkeen muitakin vaihtoehtoja voi löytyä. Tosin hallin mataluus voi rajoittaa jatkokäyttöä, mutta varmaankin ennen syksyä myös kiinteistöyhtiön kohtalo selvinnee. Jos ratkaisua ei löydy, kiinteistöyhtiön konkurssi on edessä, Kinnunen sanoi.

Hänen mukaansa kiinteistöyhtiön velat ovat pääasiassa verottajan suuntaan. Ne koostuvat pääasiassa arvonlisäverotilityksistä. Kunnan saatavat ovat vesimaksuja.

Juvan kunnalle Bookwell Digital Oy:n konkurssi ei aiheuta isoja taloudellisia menetyksiä, vaikka kunta menettäisi kiinteistöyhtiöön sijoittamansa pääoman.

– 420 000 euron alaskirjaus on toki summana suuri, mutta ei se meille mikään katastrofi vielä ole, Antti Kinnunen sanoi.

