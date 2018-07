Karkelokansa koolla tänään – Kesäkarkeloihin ja koiranäyttelyyn odotetaan tuhansia kävijöitä

Juvalla tapahtuu tänään, kun paikallinen superlauantai valtaa kirkonkylän. Perinteistä Juvan Kesäkarkeloita juhlitaan kirkonkylän Puistolassa vesiliikuntakeskus Sampolan ja Laavukylän alueella kello 10-14. Samaan aikaan Kaarihallin ja urheilukentän alueella järjestetään huomiselle jatkuva Juvan kaikkien rotujen koiranäyttely, jonne odotetaan yhteensä yli 1100 koiraa.

Juvantie ry:n järjestämissä, usean eri tahon yhteisvoimin toteuttamassa Kesäkarkeloissa teemana ovat paikallisuus, kesä ja hyvä fiilis. Laavukylässä on tuttuun tapaan esillä paikallinen osaaminen, kädentaidot ja kulttuuri, kun alueen toimijat tuovat paikalle runsaan valikoiman tuotteitaan ja palveluitaan karkelokansan iloksi. Laavukylän viereisen markkina-alueen kansoittavat torimyyjät monipuolisine tarjontoineen. Mukaan kannattaakin varata paitsi kepeää kesämieltä, myös tilaa herkuille, sillä syötävää ja juotavaa ei Karkeloista tälläkään kertaa puutu. Toimijoita on tapahtumassa paikalla yhteensä lähes viisikymmentä. Lapsivieraille tapahtumassa on tarjolla muun muassa pomppulinnakatu ja ponitalutusta.

Kesäkarkeloiden ohjelmasta vastaavat tänä vuonna savonlinnalainen Linna la Swing -swengiyhtye, joroislainen nuori harmonikkamuusikko Kalle Siitonen ja juvalainen Kuninkaankartanon Kesäteatteri otteellaan näytelmästä ’Avomielinen Anneli Keijon kaa’. Kello 13 selviää myös Gottlund-henkisen piirakkakilpailun parhaimmisto, kun kevään ja kesän ajan käynnissä olleen kilpailun tulokset julkistetaan Laavukylän juhlalavalta. Kilpailun finalistileivonnaiset ovat karkelokansan ihasteltavina Laavukylässä noin kello 11 alkaen.

Kumpaankin lauantaipäivän tapahtumaan odotetaan tuhansia kävijöitä. Kunta onkin varautunut ruuhkiin vuokraamalla tapahtuma-alueiden lähettyviltä hehtaarin verran Piikkilän peltoa lisäpaikoitustilaksi. Ajo peltoparkkiin tapahtuu Savonlinnantieltä, ja opasteet ohjaavat perille sekä idän että lännen suunnasta saapuvaa liikennettä. Paikalla on koko päivän ajan myös liikenteenohjaus. Kulku peltoparkista tapahtuma-alueille sujuu turvallisesti urheilukentän viereisen, Savonlinnantien alittavan alikulun kautta.

Tapahtumantäyteinen lauantai ei pääty iltapäivään, sillä illalla kello 18 alkaen pelataan pesäpalloa Sinisellä Laguunilla. Illan Suomensarjan ottelussa Juva kohtaa Kiteen.