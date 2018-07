JiiKoon jalistytöt juoksivat vastustajat penkin alle – kevätkierroksen saldoksi kuusi voittoa ja kaksi tasapeliä

JiiKoon tyttöjen T13-joukkue on saavuttanut tänä kesänä viidellä viittä vastaan pelattavassa sarjassa huomattavaa menestystä. Joukkue on kevätkierroksen jälkeen sarjan ykkösenä kuudella voitolla ja kahdella tasapelillä. Tappioita joukkueen tilille ei ole kertynyt.

Viidellä viittä vastaan ottelut pelataan pienellä kentällä, kahdessa 25 minuuttisessa jaksossa. Peli on tempoltaan todella nopeaa ja pelaajien kunto on kovalla koetuksella kesähelteillä.

Joukkueen runkopelaajiin kuuluvat Pinja Hämäläinen ja Aino Kiljunen pistävät JiiKoon menestyksen erinomaisen joukkuehengen piikkiin.

– Täysillä luotetaan kentällä siihen, että kaveri hoitaa hommansa, Hämäläinen toteaa.

Kevään otteluista parivaljakko mainitsee haastavimmaksi Porrassalmen Urheilijoita vastaan pelatun kamppailun. Vastustajaa isommat haasteet on kuitenkin tarjonnut luontoäiti.

– Peleissä on ollut välillä todella lämmin, Hämäläinen kertoo.

Valmentaja Arto Kaikkonen näkee tyttöjen hyvien otteiden takana muitakin tekijöitä kuin erinomaisen joukkuehengen. Tärkeänä valttina on ollut pelaajien hyvä fyysinen kunto.

– Meillä on myös erittäin hyvä maalivahtikaksikko.

Joukkueen taktiikka on perustunut vahvaan puolustukseen ja nopeisiin vastahyökkäyksiin. Kun pallo saadaan vastustajalta pois, lähtevät puolustajat tukemaan aktiivisesti hyökkäystä. Hyökkääjien pitää puolestaan olla valmiina nappaamaan roolia puolustuksessa, jos pakki lähtee nousemaan.

Myös vastustajan avainpelaajien peliä hankaloitetaan parhaan mukaan.

– Pyrimme pelaamaan vastustajan parasta hyökkääjää paitsioon mahdollisimman paljon.

JiiKoon tyttöjen joukkue pelaa sarjassaan viidettä kautta peräkkäin. Joukkue perustettiin alkujaan pelaajien toiveesta: naisten joukkueen rinnalle kaivattiin tiimiä myös nuoremmille futarinaluille.

Hämäläinen ja Kiljunen ovat olleet joukkueessa mukana alusta asti, mutta hyökkääjänä pelaava Millä Häkkinen liittyi muonavahvuuteen vasta viime talvena. Lajissa häntä kiehtoo etenkin sen fyysinen aspekti.

– Pääsee juoksemaan paljon, Häkkinen toteaa ytimekkäästi.

Vanhemmat pelaajat toimivat hänen mukaansa hyvinä mentoreina joukkueen uusille tulokkaille. Apua saa aina tarvittaessa.

Tiimin ”seniorit” ottavat vastuuta myös kahdesti viikossa järjestettävien harjoitusten aikana. Joukkue jaetaan treenien aikana kahteen ryhmään, joissa toisessa harjoitteita vetää valmentaja Kaikkonen, toisessa joku pelaajista. Vastuu on tärkeä osa pelaajan kasvamista.

– Meillä kapteenin rooli kiertää ja se tuo myös aina omat tehtävänsä. Nauha kädessä ei ainakaan halua pelata huonosti, Kaikkonen naureskelee.

Nuorille jakautuva valmennusvastuu ei ole pelkästään kasvatusmetodi. Toimintamallin syynä on osittain valmentajapula: Kaikkonen kantaa satunnaista apua lukuun ottamatta valmentajan tehtäviä täysin omin voimin. Lisäjalkoja kaivattaisiinkin mukaan etenkin vanhempien joukosta.

– Samanlaisia ongelmia on Juvalla tosin monilla muillakin joukkueilla.