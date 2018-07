Juvalaisilla nuorilla on tänään edessä konfirmaatio – rippikoulussa myös legot pääsivät hyötykäyttöön

Joroisten Vanamolassa tutustuttiin tänäkin kesänä uskon asioihin, kun juvalaiset nuoret ottivat ensimmäisiä askeliaan kohti seurakunnan täysjäsenyyttä rippikoulun merkeissä. Rippileirit käytiin tänä vuonna väleillä 4.-11.6. ja 13.-20.6. Jälkimmäisen leiriryhmän konfirmaatio järjestetään tänään sunnuntaina.

– Tavoitteena on, että nuorilla olisi palikoita vastata siinä vaiheessa, kun heiltä uskontunnustusta kysytään, kertoo Juvan seurakunnan kirkkoherra Sirkka Pylkkänen.

Jo 28 vuotta pappina työskennelleen ja monia kymmeniä rippikouluja vetäneen Pylkkäsen mukaan nuorten lähtötaso uskon asioissa on ollut viime vuosina aikaisempaa matalampi. Jopa virsikirjan ja raamatun erottaminen on välillä tuottanut vaikeuksia. Osittain tästä syystä opetusta on pyritty tuomaan lähemmäs nuorten elämää.

– Lähdetään siitä mikä heille on tuttua, mihin heillä on pintaa.

Tunnelma onkin rippikouluissa muuttunut vähemmän koulumaiseksi. Raamatun näkökulmasta tarkastellaan esimerkiksi luonnonsuojeluun liittyviä kysymyksiä. Nuorilta irtoaa monesti pohtivia ja syvällisiä ajatuksia.

– Ne kaksi hernettä päässä kohtaavat hyvin usein. Tai onhan heillä selvästi niitä enemmänkin, Pylkkänen naureskelee.

Pylkkänen korostaa, että myös tiede on tärkeässä osassa näissä keskusteluissa. Uskonto ja tiede eivät hänen mukaansa ole konflitissa keskenään. Päinvastoin, ne tukevat toisiaan.

– Tiede tutkii sitä miten maailma on luotu, luomiskertomuksesta selviää miksi se on luotu, Pylkkänen toteaa.

Rippikoululaisten isosina toimivat Jussi Pylkkänen ja Marija Hyytiäinen lähtivät molemmat tehtävään omien positiivisten kokemusten saattelemana. Isosten näkökulmasta rippikoulu vaikuttaa tänä vuonna melko samanlaiselta kuin aikaisemminkin.

– Me ei ehkä oltu ihan yhtä villejä, Hyytiäinen hymyilee.

Pylkkänen toimi isosena jo toista vuotta peräkkäin, Hyytiäinen sen sijaan on isosena ensimmäistä kertaa. Pylkkäsen mukaan koululaiset päästävät isoset tehtävässään suhteellisen pienellä vaivalla. Mitään suuria uskonnollisia pohdintoja lähes ikätovereilta ei käydä tiedustelemassa.

– Ulkoläksyistä tulee välillä kyllä kysymyksiä, Pylkkänen pohtii.

Rippikoulu ei koostu pelkästään oppitunneista. Hiukan rennompana ohjelmanumerona koululaiset rekonstruktoivat raamatun tapahtumia legojen avulla. Lesken pojan henkiinherääminen ja Pietarin kalansaalis keltaisten muovimiesten esittämänä toivat Jeesuksen seikkailuihin tavallista hilpeämpää valoa.

Rippikoulun ohjelma on ollut myös itse koululaisten mieleen. Aino Rouhiainen on viihtynyt hyvin oppituntien sekä leikkien parissa. Oppitunneilla käydyt keskustelut ovat hänen mukaansa johtaneet myös käytännön toimiin.

– Keräämme viikon aikana kertyvistä tyhjistä pulloista pullokolehdin, jonka tuotto lahjoitetaan myöhemmin päätettävään kohteeseen.

Waltteri Hämäläinen oli kysellyt ennen lähtöä vanhemmilta kavereiltaan rippikoulukokemuksista. Vakuuttelut hauskasta kokemuksesta ovat hänen mukaansa pitäneet paikkansa.

– Odotan etenkin eri ryhmien välisiä lentopallopelejä.