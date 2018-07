Johanna Kuusiston kolumni: ”Partalan kaltaiset rakennukset tuovat ympäristöömme ja kulttuuriimme lisäarvoa”

Kun menet uuteen paikkaan, mitä katsot? Mihin katseesi kiinnittää ensimmäisen huomion? Onko se yleiskuva, jokin pieni yksityiskohta, tuoksut, ääni vai ilman lämpötila? Miten paikka valikoitui muiden joukosta? Mikä saa sinut menemään sinne uudelleen? Entä jos ensimmäinen käynti on negatiivinen, saako jokin sinut vielä palaamaan paikkaan?

Itselleni visuaalinen ympäristö ja esteettisyys ovat hyvin tärkeitä asioita. Sieluni kaipaa kauneutta ja se kaipaa ravinnokseen esteettisiä elämyksiä. Kauniit yksityiskohdat, huoliteltu yleisilme, kerroksellisuus, värit, kontrastit, persoonallisuus – kaikki ne ovat tärkeitä. Visuaalinen ympäristömme vaikuttaa yksilön ja yhteisön sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin monin eri tavoin. Kaikki kiinnitämme huomiota eri asioihin mutta kuitenkin kaikkiin pätee se, että ei ole yhdentekevää millaisessa ympäristössä asumme ja miten kohtelemme ympäristöämme.

Kuluneen kevään aikana olen itselleni toimeliaaseen tapaan tarttunut niin kynään, maalipensseliin, mittaan tai siivousrättiin, milloin mitäkin paikat ovat kaivanneet. Moottorisahakin kyllä kädessäni pysyy jos tarve vaatii, että ympäristöistä tulee esteettinen kokemus myös muille.

Partala on ollut kiinteistöineen ensi vuonna kunnan omistuksessa 100 vuotta. Kunnassa on tällä hetkellä suuria investointeja, kuitenkin myös Partalaan on lähivuosina sijoitettava. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän se maksaa. Historiallisia hyvässä kunnossa olevia rakennuksia on Juvan kirkonkylässä tai sen läheisyydessä valitettavan vähän enää jäljellä. Tuollaiset rakennukset, joihin myös Partala ehdottomasti kuuluu tuovat ympäristöömme ja kulttuuriimme lisäarvoa, historian lähellemme. Rakennukset eivät kuitenkaan ole ikuisia ellei niitä hoideta.

Partalassa on tehty todellisia arkeologisia löytöjä, jotka ovat muuttaneet alueemme historiakäsitystä. Partalan alueesta on syytä olla ylpeä. Partalassa on myös sellaista potentiaalia, joka ei ole vielä käytössä. Sen arvolle ei sovi se, että se koetaan rasitteena. Minusta olisi hienoa, että kuntalaiset kokisivat Partalan omakseen, että sinne olisi mukava mennä ja siellä olisi mukavaa tekemistä koko perheelle. Kuluneena keväänä muun muassa Juvan Martat olivat kanssani tekemässä puutarhatöitä ja kylläpä saatiin hetkessä jo kaunista aikaan.

Toivoisin Partalan koko alueen olevan sellainen visuaalinen ympäristö, josta olemme ylpeitä ja joka antaa meille hyviä kokemuksia. Millaisena sinä näet Partalan alueen tulevaisuudessa? Mitä sinä haluaisit siellä olevan? Ajatuksianne toivon sähköpostiini: johanna.kuusisto@juva.fi.

P.S. Tervetuloa Partalaan!

Johanna Kuusisto

Kirjoittaja on Juvan kunnan kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja.