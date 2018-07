Mansikan pääsatokausi alkuun etuajassa – marjatiloilla piisaa kiirettä lähiviikkoina

Mansikan pääsato on juvalaisilla marjatiloilla alkamassa. Seuraavat viikot ovat mansikkatiloilla kiireistä aikaa.

Puutarhatuotannon asiantuntija Mirja Tiihonen Etelä-Savon Pro Agriasta sanoo pääsadon kypsyvän parisen viikkoa viime vuotista aikaisemmin. Mikkelin marjanviljelypiirin marjakauden avajaisissa Teittisen marjatilalla Kuosmalassa viime viikolla viljelijät kertoivat omia tuntojaan alkavasta satokaudesta.

Odotukset olivat aiemmin keväällä suuret, kun oli lämmintä. Nyt kuiva kesän alku uhkaa jättää mansikat pieniksi. Sen sijaan sadon homehtumisesta ei tänä kesänä ole vaaraa, jos säät säilyvät poutaisina. Marjanviljelijä toivoo nyt pilvipoutaisia päiviä.

– Marjoja näyttää tulevan paljon, mutta marjat jäävät kuivuuden takia pieniksi. Kun marjakoko on pieni, myös kokonaissato jää kiloissa laskettuna pieneksi. Se heijastuu viljelijän saamiin tuloihin, sanoo Mikkelin marjanviljelypiirin puheenjohtaja Mikko Ruottinen.

Etelä-Savon Pro Agrian tilaston mukaan maakunnassa 160 marjatilaa. Mansikka on ylivoimaisesti suosituin viljelymarja. Sitä viljellään 115 eteläsavolaisella tilalla. Mirja Tiihosen mukaan viime vuonna mansikkaa saatiin maakunnasta runsaat miljoonaa kiloa. Sadon rahallinen arvo oli viitisen miljoonaa euroa.

Tiihonen sanoo Etelä-Savon ja Juvan seudun olevan hyvää mansikan viljelyaluetta.

– Täällä on hyviä rinnepeltoja. Kasteluvedet yleensä löytyvät läheltä järvistä tai lammista. Myös luonnon muut olosuhteet ovat täällä mansikalle otolliset. Kesä on yleensä lämmin eikä talvisetkaan olosuhteet ole heikentäneet sato-odotuksia, Tiihonen sanoo.

Teittisen marjatilalla Kuosmalassa marjasatojen jalostusta on viety eteenpäin. Tuotannossa on oma glögi, erilaisia mehuja, marjasiirappia ja marjajauheita oman marmeladin lisäksi.

Maarit Syrjälä-Teittinen kertoo tämän kevään uutuustuotteen oleva oma kuohujuoma.

– Se on alkoholiton kuohuva juoma, jota voivat nauttia sekä aikuiset että lapset. Joudumme käyttämään siitä nimitystä kuohujuoma, koska kuohuviiniä se ei määräysten mukaan ole. Kuohua ei ole tehty käyttämällä eikä se sisällä alkoholia, Maarit Syrjälä-Teittinen sanoo.

Hän ei osaa vielä arvioida Marjaisa-nimellä kulkevan juvalaisen kuohujuoman menestystä. Sen markkinoille tulo ajoittui keväälle juuri sopivasti vapun, koulujen päättäjäisten, ylioppilas- ja eri valmistujaisjuhlien alle.

– Ainakin silloin sitä kysyttiin. Alkoholittomat juomat ovat tämän hetken trendi. Siihen nykytrendiin meidänkin kuohujuomamme hyvin istuu, hän sanoo.

Lue lisää mansikaviljelijöiden ajatuksia satokauden alkumetreillä 5.7.2018 Juvan Lehdestä!