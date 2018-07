Suomen Lions-liiton uusi puheenjohtaja juvalainen – Pirkko Vihavaisen kausi alkoi heinäkuun alussa

Juvalainen Pirkko Vihavainen on valittu Suomen Lions-liitto ry:n puheenjohtajaksi liiton vuosikokouksessa Oulussa kesäkuussa.

Ykköspuheenjohtajan kausi alkoi 1. heinäkuuta ja kestää ensi vuoden kesäkuun loppuun. Vihavainen edustaa LC Juva/Luonteria. Liiton varapuheenjohtajaksi valittiin Aarne Kivioja LC Helsinki/Pakinkylästä.

Viime kauden Vihavainen toimi liiton varapuheenjohtajana.

Suomen Lions-liitto on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka lionsklubit perustivat 24.10.1960 hoitamaan valtakunnallista yhteistyötä, maanlaajuisia kampanjoita ja tukemaan klubien toimintaa.

Liitto järjestää nuorisovaihtoa, kouluttaa ja valmentaa sekä vastaa Suomen lionsklubien kansallisista ja kansainvälisistä aktiviteeteista ja yhteistyöstä. Suomen Lions-liitossa on 911 lionsklubia, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 23 000.

Suomen Lions-liitto kuuluu kansainväliseen Lions Clubs International -järjestöön, joka on maailman suurin palveluklubien järjestö. Siihen kuuluu 1,4 miljoonaa jäsentä 210 maassa ja yli 47 500 lionsklubissa.

Lions-järjestön perusti amerikkalainen liikemies Melvin Jones vuonna 1917. Suomeen lions-aatteen toi kanadansuomalainen Arne Ritari. Ensimmäinen suomalainen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950.