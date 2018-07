Juva Rokkaan ajankohta selvittelyn alla – tapahtuman jatko silti varmaa tappiovuodesta huolimatta

Juva Rokkaa järjestettäneen ensi kesänä mahdollisesti viikko tämän vuotista myöhemmin.

Tapahtuman promoottori Vesa Kontiainen sanoo, että ensi kesän juvalainen rockfestivaali ajoittunee näillä näkymin joko kesäkuun loppuun tai heinäkuun ensimmäiseen viikonloppuun eli 5.-6. heinäkuuta.

Samalla Kontiainen sanoo, että ensi kesän Juva Rokkaa-tapahtuman esiintyjiä on jo varattu. Esiintyjät julkistetaan loppuvuodesta.

Festivaalin järjestäjät Jukka Petäjä ja Vesa Kontiainen ampuvat samalla alas huhut kuudesti järjestetyn Juva Rokkaan hiipumisesta.

– Se on myönnettävä, että taloudellisia tappioita tänä vuonna tuli, mutta ei tapahtuma siihen kaadu. Tänä kesänä erityisesti perjantai oli meille tappiollinen päivä eikä lauantaikaan ollut mikään loistava. Tällainen ulkoilmatapahtuma on säitten armoilla. Kun tiistaista lähtien sääennusteet rummuttivat perjantaiksi myrskyä, lippujen ennakkomyynti pysähtyi kuin seinään, Vesa Kontiainen sanoo.

Kontiaisen mukaan perjantaina Juva Rokkaa kokosi tänä vuonna 3000 ihmistä.

Lauantaina kävijöitä oli jo sitten paremmin 3500. Järjestäjät odottivat Juvalle 7500-8000 kävijää ja nyt tavoitteesta jäätiin erityisesti perjantain heikon tuloksen takia.

Tapahtumaa edeltävällä viikolla myydään iso osa lipuista. Lippujen ennakkomyynnistä 75-80 prosenttia kaupataan nimenomaan viimeisellä viikolla

Vesa Kontiainen sanoo, että Juva Rokkaa -tapaisen ulkoilmatapahtuman tuotossa on merkittävässä osassa anniskelumyynti.

– Kun on kylmä, ihmiset eivät osta kylmää juotavaa. Se on fakta. Voitto tapahtumissa tehdään anniskelumyynnillä, sanoo Kontiainen.

– Jos kävijöitä olisi ollut 800 enemmän, se olisi tuonut kassaan lipputuloina 28 000 euroa. Ja se taas olisi merkinnyt anniskelumyyntiin 16 000 euron lisäpotkua. Nyt niistä jäätiin sääennusteiden ja kylmän sään takia, Kontiainen summaa.

Yleisön mielestä Juva Rokkaa on loistava tapahtuma ja se on Juvalle äärimmäisen tärkeä.

Kontiainen valittelee, että kesätapahtumat ovat nykyään entistä enemmän säitten armoilla.

– Kansa ei osta ennakkoon lippuja eikä lähde liikkeelle, jos sääkartoissa näkyy yksikin vesipisara. Sen takia pallo on nyt yleisöllä. Jos kansa tapahtumasta pitää, se tulee näkyä myös ennakkomyynnissä, hän sanoo.