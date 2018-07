Toimintatalo keskittää palveluita yhteen osoitteeseen – virallisia avajaisia vietetään 17.8.

Juvalaiset voivat nykyään hakea apua arjen ja työelämän tarpeisiin yhdestä ja samasta osoitteesta. Entisen Bar Panaman tiloissa toimivan Toimintatalon katon alle on kerätty kunnan työelämäpalvelut ja kunnan etsivä nuorisotyö, Essoten aikuissosiaalityö sekä Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivätoiminta.

Samanlaista palveluiden keskittämistä yhden katon alle ei toimintatalolaisten mukaan ole laajalti käytössä.

Palveluiden keskittäminen samaan rakennukseen helpottaa suuresti eri tahojen välistä yhteistyötä. Eri toimijat voivat kysyä toisiltaan neuvoa liittyen kunkin omiin osaamisalueisiin. Vieläkin tärkeämpää on kuitenkin se, miten muutto palvelee palveluiden käyttäjiä. Kuntalaiselle voidaan nopeammin tarjota hänen tarvitsemiaan palveluja ja monesti asiat ratkeavat jo heti ensimmäisellä käyntikerralla.

– On paljon inhimillisempää, kun ei tarvitse kiertää ympäri kyliä luukulta toiselle, Essoten Juvan aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Elina Niiranen toteaa.

Toimijoiden on myös helpompi suunnitella yhdessä niiden asiakkaiden palvelua, jotka tarvitsevat monialaista apua. Toimintatalolaiset kuitenkin korostavat, ettei asiakkaiden asioita aleta puida muiden palveluiden, tai kenenkään muunkaan kanssa ilman lupaa.

Toimintatalolle on suunniteltu alkavaksi syksyn ajalle erilaisia ryhmiä. Syyskuussa alkaa esimerkiksi ryhmä, jossa käytetään voimauttavan valokuvauksen menetelmiä.

– Sinne ovat työnhakijoiden lisäksi tervetulleita myös muut kuntalaiset, työllisyyskoordinaattori Sanna Peräsalmi kertoo.

Tarjolla tulee olemaan myös puhtaanapidon ja ravitsemuspuolen työvoimakoulutusta. TE-toimiston kautta olisi mahdollisuus saada myös oma työnhakuryhmä toteutumaan Juvalle. Kuntalaiset voivat myös itse käydä ehdottamassa mahdollista ohjelmaa toimintatalolaisille.

– Toivomme vapaaehtoisilta ja yhdistysaktiiveilta apua toiminnan järjestämisessä. Yhdistyksille ja järjestötoimijoille tiedoksi, että tilojamme voi varata ilta- ja viikonloppukäyttöön, Peräsalmi vinkkaa.

Yksilövalmentaja Ismo Putkonen tiivistää toimintatalolaisten perimmäisen tavoitteen ytimekkäästi.

– Tehdään työmme niin hyvin, että teemme itsemme tarpeettomiksi.

Toimintatalon virallisia avajaisia vietetään 17.8. klo 12-15. Palvelut ovat kuitenkin käytettävissä tälläkin hetkellä.

Lisää Toimintatalon toiminnasta voit lukea 12.7 ilmestyneestä Juvan Lehdestä.