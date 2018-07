Töitä 13 viikon koulutuksella – Juvalla järjestettävälle opintojaksolle osallistuville tiedossa vähintään sijaisuuksia

Järvi-Saimaan Palveluiden (JSP) ruokapalvelupäällikkö Annikki Tarvainen vaikuttaa innostuneelta, eikä suotta. Ilmassa on selkeitä merkkejä siitä, että yksi suurimmista hänen työhönsä liittyvistä murheista, pula suurkeittiöalasta kiinnostuneista työntekijöistä, olisi syksyn tullen helpottamassa.

Apua tekijäaukon paikkaamiseen on tiedossa Etelä-Savon te-toimiston järjestämän ja Etelä-Savon ammattiopiston Esedun toteuttaman ruoka-, puhtaus- ja elintarvikealalle ohjaavan koulutuksen kautta. Vaikka Esedun toimipiste Juvalla sulki ovensa keväällä 2017, jalkautuu oppilaitos nyt hetkellisesti takaisin paikkakunnalle.

Luvassa on yhteensä 13 viikkoa kestävä koulutuskokonaisuus, josta leijonanosan mukaan lähtevät opiskelijat viettävät käytännön työharjoittelun merkeissä juvalaisissa yrityksissä.

– Me Järvi-Saimaan Palveluissa toimimme kolmen eri kunnan eli Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueella. Harjoittelupaikkoja löytyy puhtauspuolelta eli lähinnä virastorakennuksissa ja kouluissa, kun taas keittiöpuolen harjoittelupaikkoja löytyy keskuskeittiöiltä ja kouluilta, Tarvainen antaa esimerkin hänen edustamansa yrityksen tarjoamista työharjoittelumahdollisuuksista.

Yrityspuolelta koulutusta ovat JSP:n lisäksi toteuttamassa Kotileipomo Siiskonen Oy, Kruunu Herkku Oy, T&T Food Oy ja ABC Juva. Harjoittelupaikkojen tarjoamisen ohella yritysten rooli on merkittävä myös siksi, että niiden kautta jokainen koulutukseen osallistuva saa henkilökohtaisen, työharjoittelussa opastavan ja mahdollisesti eteen tulevissa kysymyksissä auttavan ohjaajan.

Mikä tärkeintä: Koulutuksen jälkeen mukana olevat yritykset tarjoavat heillä työharjoittelunsa kunnialla suorittaneille mahdollisuuden työpaikkaan.

– Eri yrityksillä on erilaisia tarpeita, mutta kaikilla on tarjota jonkinlaista työtä. Esimerkiksi Kruunu Herkulla on mahdollisuus työllistyä kokoaikaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen, Etelä-Savon te-toimiston asiantuntija Mari Roikonen mainitsee.

– Meillä taas ei ainakaan alkuun ole antaa kuin määräaikaisia sijaisuuksia. Olisi kuitenkin hienoa, jos koulutukseen kuuluvaan harjoitteluun tulisi joku sellainen, joka harjoittelussa nähtyään, että mitä työ on, innostuisi siitä ja lähtisi koulutukseen, Annikki Tarvainen sanoo.

Syyskuun 3. päivänä alkava koulutus ei siis sellaisenaan johda tutkintoon tai anna muodollista pätevyyttä ruoka-, puhtaus- ja elintarvikealalla työskentelemiseen. Toisaalta käytännön kokemusta on mahdollisuus kartuttaa roppakaupalla.

Osallistujilta ei myöskään vaadita mitään erityistä pohjakoulutusta.

– Koulutuksen sisältö on hyvin paljolti mukana olevilta työnantajilta lähtöisin. Istuimme yhden iltapäivän heidän kanssaan ja kirjasimme ylös heidän toiveitaan. Kokonaisuus voi paperilla vaikuttaa sirpaleiselta, mutta uskon, että olemme saaneet kasaan hyvän kokonaisuuden, Esedun asiakkuusvastaava Kirsi Lappalainen kommentoi.

